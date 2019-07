Crónica 18-07-2019

Pensiones Básicas Solidarias reciben remanente del proceso de pago de compensación por Colusión del Papel Higiénico

En la Región del Maule, serán cerca de 44 mil personas las beneficiadas con 14 mil pesos extras por este concepto. El dinero lo recibirán en su pensión del mes de agosto.



Recientemente se firmó el acuerdo entre el Sernac, Conadecus, Odecu y CMPC que permitirá distribuir el remanente que quedó del proceso de pago de la compensación por la colusión del papel higiénico, un compromiso que se había asumido cuando se inició el pago de los 7 mil pesos a las personas mayores de 18 años el año pasado. Con este acto se rindió cuenta a la ciudadanía del cierre del proceso informando las cifras involucradas y uso de los recursos.



Gracias a este acuerdo, será posible entregar ahora el remanente a los beneficiarios y beneficiarias de la Pensión Básica Solidaria, cada pensionado recibirá alrededor de $14.000 adicionales en el pago de su beneficio correspondiente al mes de agosto de 2019.



Nuestros pensionados no tienen que hacer ningún trámite, así que el llamado es a no preocuparse porque recibirán los $14.000 adicionales en su misma pensión. Es un pago automático que irá incluido junto a su PBS a partir del 1 de agosto en adelante, en su misma fecha de pago que cobra habitualmente su beneficio.



Invitamos a la comunidad a visitar www.chileatiende.cl para conocer toda la información respecto a la distribución de este remanente que favorecerá a cerca de 44 mil personas. De ellas, 30.486 corresponden a beneficiarios de Pensión Básica Solidaria Vejez (PBSV) y 13.452 a beneficiarios de Pensión Básica Solidaria Invalidez (PBSI).



El monto total del remanente que se distribuirá entre todos los pensionados que reciben la PBS a nivel del país, alcanza a más de 8 mil millones de pesos ($8.288.551.051).



Se trata de personas que reciben la Pensión Básica Solidaria que entrega el Estado a través del IPS y contempla tanto a beneficiarios de Vejez como de Invalidez, grupo que integra el 60 % de la población de menores ingresos.



La Pensión Básica Solidaria es un beneficio monetario mensual al que pueden acceder todas las personas que no tengan derecho a una pensión en algún régimen previsional y cumplan los requisitos determinados por la ley, como pertenecer al 60 % más pobre de la población. Para conocer los demás requisitos, las personas pueden ingresar a www.chileatiende.cl.



Actualmente, el monto de la PBS asciende a $110.201, a los que se adicionarán en el mes de agosto los $14.000 por concepto del remanente de esta compensación. Entonces, durante agosto, estos pensionados recibirán casi $125.000 si se suma su pensión más el remanente.