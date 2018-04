Editorial 17-04-2018

Pensiones de Invalidez

Requerir al Presidente de la República la presentación de un proyecto de ley para solucionar la situación del financiamiento de las pensiones de invalidez para los independientes mayores de 34 años, que deban comenzar a cotizar obligatoriamente, es el objetivo de la resolución que fue aprobada recientemente en la Cámara de Diput6ados.



Los legisladores recordaron que la Ley 20.255 (reforma previsional), de 2008, estableció que los trabajadores independientes debían entrar a cotizar obligatoriamente en 2012, fecha que fue postergada por una nueva ley para el presente año.



Los parlamentarios remarcaron que el problema se produce respecto del financiamiento de las pensiones de invalidez de los trabajadores que comienzan a cotizar. Lo anterior, por cuanto el DL 3.500 establece como regla general que, para determinar el monto de la pensión, se debe entender por ingreso base el monto que resulte de dividir por 120 la suma de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas en los últimos diez años anteriores al mes en que se declare la invalidez parcial, mediante el primer dictamen, o se declare la invalidez total, según corresponda. Luego, señala que si el trabajador estuvo afiliado en un periodo inferior a diez años, solo se divide por el número de meses transcurridos entre la afiliación y el siniestro.



La citada norma presenta una excepción para los trabajadores cuya afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24 años de edad y el siniestro ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, marcando así una importante diferencia respecto de los mayores de esa edad. "

Para los diputados, conforme a lo expuesto, queda una situación no cubierta para los mayores de 34 años que son trabajadores independientes, pues, en general, estos no han cotizado en toda su vida activa y, si llegan a ser sujetos de una pensión de invalidez durante el periodo de cotización y no cumplen los diez años exigidos, se verán más perjudicados que los menores de 34 años.