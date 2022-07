Deportes 23-07-2022

Penúltimo partido : Albirrojos juegan esta tarde al mediodía ante Rancagua Sur



Baltazar Hernández no continúa en el plantel por problemas de disciplina



Una buena y una mala para el Depo. Comencemos por la positiva, fue rebajado el castigo para jugar sin público de 5 a 3 encuentros. Recordar que ya lleva uno le quedan dos uno sería frente a Rengo, en el último duelo de la primera fase y el segundo debería ser al comienzo de la liguilla. La negativa, es que ahora Independiente de Cauquenes, ha manifestado que ellos habían inscrito al jugador Cristian Monsalve y eso que el jugador ya tenía hasta su credencial con la cual fue inscrito en el campeonato de Tercera por Deportes Linares. Tal parece que ahora los partidos para Deportes Linares no sólo deberá disputar en la cancha, también en el escritorio.



La salida de Baltazar Hernández



Ayer fue el último trabajo de los albirrojos, donde el técnico Luis Pérez Franco, confirmó la alineación que saltará esta tarde al sintético de Rancagua. El estratega, dio a conocer del porque no continúa con el plantel el jugador Baltazar Hernández. “Es un jugador muy complicado, ya le había faltado el respeto al Preparador Físico, y esta vez a mi persona. Esas cosas no las podemos aceptar, en un plantel somos primero personas y después jugadores de fútbol . Este chico no tiene buena disciplina, por eso no tiene que estar con nosotros tiene que dar un paso al costado, aunque estuviera jugando, aquí tenemos códigos que muchos no lo entienden, sólo los que estamos en la interna, porque hay mucho roce y tenemos que comportarnos. Es lamentable, venía realizando buenas presentaciones, pero no es indispensable en el equipo y si no tiene la humildad necesaria para estar con nosotros nos complica”, dijo el entrenador .



Oncena



En otro tema, confirmó los bendecidos, que arrancarán desde el pitazo inicial ante Rancagua Sur: “Sebastián Aravena, en línea de cuatro Bastián Muñoz, Ítalo Müller, Luis Urrutia, Ivo Fernández; en el mediocampo, Alexis Alarcón, Diego Ríos y Sergio Bobadilla; en tanto que en ofensiva vamos con Diego Muñoz, Roberto Castro y Pablo Olivares. Para la emergencia, Basoalto, Ponce, Arancibia, Svec, Vargas y Villar.



Partido



La barra de Linares, estará con pantalla gigante para apoyar al “depo” en este mediodía en el gimnasio del Instituto Politécnico. La entrada tiene un valor de 4 mil pesos, pero si no tiene esa cantidad, todo suma y además pondrán a la venta un rico café y sopaipillas.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo