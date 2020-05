Deporte 07-05-2020

Pequeño alivio: Tanque de oxígeno económico para los clubes del fútbol chileno incluido el “Depo”



Los de la Segunda Profesional recibirían 6 millones y medio de pesos

La ANFP, distribuirá ingresos de la Conmebol para combatir la pandemia. La novedad es que, en esta ocasión, también recibirán recursos frescos los clubes de la Segunda Profesional, entre ellos Deportes Linares. Aunque en el momento en que este medio de comunicación se enteró de la noticia, se contactó con el presidente de la institución albirroja, quien en ese momento no tenía claridad al respecto.

En medio de esta crisis que se vive en el mundo, la ANFP entregó una buena noticia a todos los clubes profesionales del fútbol chileno. El organismo dio a conocer la distribución de los ingresos destinados por la Conmebol (más de 1 millón de dólares) para luchar contra la pandemia del coronavirus.

Una de las novedades es que en esta oportunidad no sólo serán para los equipos de la Primera A y B, también abarcara a las doce instituciones de la Segunda Profesional.

¿CUÁNTO RECIBIRÁ CADA CLUB?

Los 18 elencos de la A y los 15 de la B, obtendrán cada uno 29.500 dólares (más de 24 millones de pesos), mientras que los 12 de la Segunda recibirán un documento de 7.742 dólares (cerca de 6.5millones de pesos).

La cifra que recibirá cada institución deberá ser rendida a la Conmebol en un plazo de 60 días una vez entregados, según manifestaron desde el ente rector del balompié nacional. “Deberán rendir la Federación de Futbol de Chile, el uso de estos dineros mediante la entrega de respaldos oficiales, tributarios, financieros de dicho gasto”, como liquidaciones de sueldo, facturas, boletas, transferencias bancarias, etc. “.

Estos fondos están, limitados y sólo están destinados a pagar “gastos”, que se generan a partir de la fecha 4 de mayo de 2020 y se deben utilizar en “remuneración del personal (administrativo, cuerpo técnico y/o jugadores), pagos previsionales, bienes o servicios con proveedores”.

En relación al 40% del sueldo pendiente del mes de marzo, al plantel de jugadores y cuerpo técnico, ayer se realizaban todos los esfuerzos para poder cumplirles con lo que está pendiente.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo