Agricultura 13-02-2022

Pequeños agricultores de Constitución recibieron estanques acumuladores de agua



En dependencias del Polideportivo Nueva Bilbao de Gardoqui, se realizó la entrega a los beneficiarios de la comuna, medida gestionada por la Municipalidad de Constitución y distribuida por la Seremi de Agricultura. El apoyo consiste en la entrega de estanques que tienen un capacidad de 3.400 a 5.000 litros de agua, a pequeños agricultores que viven la agricultura del autoconsumo y que se han visto afectados, tanto por la crisis hídrica que está sufriendo la región del Maule y las condiciones económicas que ha manifestado la pandemia.

Beneficio que llega a dar un respiro a 12 familias de zonas rurales de la comuna que no son usuarios de INDAP, por lo que a través del trabajo de levantamiento de información en terreno que realizó funcionarios del Equipo de Emergencia de la Municipalidad de Constitución; pudieron acceder a este beneficio y así estar mejor preparados para los próximos veranos.

Cristian González, Encargado de Emergencia del municipio costero, afirmó que “por parte del equipo de emergencia se hizo un trabajo en terreno con lo que se logró realizar un catastro a personas que no corresponden al grupo INDAP o Prodesal, y que realmente necesitaban la ayuda. Hoy en día, con el déficit hídrico que hay en nuestra región, nos alegramos que se esté concretando la entrega de estos estanques, que tienen como finalidad poder superar la escases de agua que existe acá en la zona”.

Así mismo, el Alcalde de Constitución, Fabián Pérez herrera, destacó que “en nuestra región desde hace dos años ha empezado a sufrir las consecuencias de la crisis hídrica, y esto tiene que ver también con las conductas humanas que han generado un abuso de este elemento vital en nuestras vida. Tenemos que prepararnos en este ámbito porque es algo que nos va a acompañar durante años, y desde la municipalidad vamos a articular mejor estos temas para tener un catastro claro y saber cuales con los lugares más debilitados de agua.

Felicitamos a la gente que hoy ha recibido estos estanques, y claramente agradecer al Ministerio de Agricultura por la posibilidad que nos ha dado de poder colaborar a estas familias”.

Por su parte, Teresa Espinoza, beneficiaria habitante de sector Papalillo, dijo “estoy sumamente feliz, este estanque acumulador nos hacía mucha falta ya que hemos estado con bastantes problemas de agua y esto ha sido un regalo fantástico para nuestro subsistir. No estamos ajenos a los problemas de agua, así que esto es algo que nos va a servir mucho, la capacidad de agua que tiene este estanque nos va a servir para nuestra casa, regadío de plantas, dar de beber a los animales, etc”, afirmó la beneficiaria.