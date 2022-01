Crónica 23-01-2022

Pérdida de trazabilidad y mayor responsabilidad individual: consecuencias de las nuevas medidas sanitarias según experta

Académica especialista en cuidados críticos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, explicó que si bien, Omicron ha mostrado ser más contagiosa pero menos peligrosa; en caso de que los casos graves aumenten, las medidas deben ser más restrictivas para evitar colapso de UCI y el dilema de la última cama.

Las nuevas medidas sanitarias anunciadas el 20 de enero de 2022 por la ministra de Salud subrogante María Teresa Valenzuela, involucra varios cambios relevantes en el plan de manejo de la pandemia.

La denominación de contacto estrecho ahora solo será potestad de la autoridad sanitaria, es decir, si usted tuvo contacto con un paciente infectado, ya no será un contacto estrecho sino una “Persona en alerta de Covid” y no tendrá derecho a licencia médica.

¿Cómo funciona y qué debe hacer quien caiga en esta nueva categoría? Soledad Gaete, directora de la Especialización en Cuidado Críticos del Adulto de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule (UCM) explicó que “si yo estuve en contacto con alguien que tiene un PCR o test de antígeno positivo, no utilicé bien la mascarilla y estuve a menos de un metro de distancia; caigo en la modalidad de Persona en Alerta Covid, es decir, el paciente contagiado me debe informar y yo debo hacerme lo antes posible un PCR o un test de antígeno”, afirmó.

“Ahora será la autoridad sanitaria quien se encargará de designar quién es un contacto estrecho y aplicará para personas altamente vulnerables, por ejemplo, en caso de que en un hogar de ancianos se dé un brote”, añadió la académica UCM.

Desde la identificación de la nueva variante, se ha observado que es más contagiosa, pero menos agresiva ¿Las nuevas medidas están en coherencia con el nuevo panorama epidemiológico?

“Lo que sabemos es que Omicron tiene una velocidad de contagio 30 veces mayor a las demás variantes. La idea es que, quien esté positivo, avise de forma inmediata a sus contactos estrechos, algo que antes hacía la autoridad sanitaria y podía tardar un poco más. Sin embargo, si la responsabilidad de avisar recae en un civil, podríamos perder la trazabilidad, pero se debe vigilar cómo evoluciona la pandemia sabiendo ahora que un caso positivo de Omicron resulta menos grave”, indicó.

Perder la trazabilidad, ejemplificó la académica implica que “ya no sabremos quién me contagió a mí y a cuántos yo puedo contagiar. El virus migra en forma comunitaria y tampoco sabemos qué persona puede ser asintomática de Omicron. Por tanto, aunque esto suene repetitivo, es necesario usar bien la mascarilla y que sea de tres pliegues o una N95 o KN95, lavado de mano frecuente y estar al menos a un metro de distancia”, explicó.

La pérdida de trazabilidad se vería reflejada aún más en caso de que haya personas positivas en eventos masivos o lugares de alta concurrencia que pueden seguir funcionando actualmente. Dado que las nuevas medidas sanitarias implican una mayor responsabilidad individual para el ciudadano, Soledad Gaete enfatizó en que no se debe acudir a fiestas masivas ni salir a la calle sin mascarilla.

¿Qué podría pasar en el corto plazo después de las vacaciones de febrero? “Las autoridades entrantes deben saber que, si aumentan los casos graves, es importante implementar medidas más restrictivas porque eso podría causar estragos en el personal de primera línea que ya está muy agotado y no queremos que las unidades de paciente crítico colapsen y caer en la probabilidad del dilema de la última cama”, enfatizó la académica.