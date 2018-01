Nacional 07-01-2018

Pérdidas por US$ 5,1 millones suman contratistas forestales luego de tercer ataque del año

A los atentados en la Región de Los Lagos (San Juan de la Costa y Río Negro), este jueves se sumó un nuevo acto incendiario en Los Ríos (en predio de Lanco), que dejó daños por US$ 222 mil. Según detalló René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag), "el año pasado teníamos siete equipos perdidos, pero ahora ya sumamos 13 máquinas destruidas. Esto es un desastre total para nuestro gremio, porque así no podemos trabajar". Este jueves se registró un nuevo ataque incendiario en Lanco, el tercero en lo que va del año, y que involucra a una cuarta empresa contratista forestal. A las tres firmas afectadas por ataques la madrugada del pasado 1 de enero en la Región de Los Lagos, en las comunas de Río Negro y San Juan de la Costa (KBM Sur, Constructora e Inversiones PAS y Forestal Nahuelbuta), se sumó este jueves en la Región de Los Ríos (comuna de Lanco) la empresa Forestal Krranco, que sufrió pérdidas por US$ 222 mil por la quema de un cargador de troncos, una torre maderera que permite mover los árboles talados en las laderas de los cerros y dos contenedores habilitados como comedores para los trabajadores. Por ello, las pérdidas para los contratistas ascienden a US$ 5,1 millones.