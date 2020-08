Policial 26-08-2020

Pérdidas totales en incendio de ex Cárcel de San Javier



Un área de casi una cuadra ocupa el recinto afectado por un incendio la noche del lunes, que corresponde a la ex Cárcel y ex Juzgados de Letras y del Crimen de San Javier, declarado alrededor de las 22:00 horas y que movilizó a todo el Cuerpo de Bomberos de esa comuna para trabajar en la emergencia, incluso, solicitando apoyo de voluntarios desde Villa Alegre.

Las llamas afectaron gran parte de la estructura, desplegándose de manera controlada por el lugar y haciendo necesario una fuerte labor para contener su avance. La que finalmente, fueron controladas luego de varias horas de intensas faenas.

El Comandante de Bomberos de San Javier, Mauricio Encina, explicó que “al llegar la primera unidad, ya estaba declarado el incendio con peligro de propagación a las casas colindantes. Logramos evitar aquello y confinar el fuego al recinto que está abandonado. En bien raro que la línea de fuego este en la parte superior, en el techo, vecinos indicaban que pernoctaban personas ahí, pero es materia de investigación posterior”.

Al lugar llegó el Fiscal Óscar Salgado, para encabezar la investigación sobre el origen del siniestro, señaló que “nos constituimos en el lugar, que es un recinto que está abandonado, para dar curso a la indagatoria sobre este incendio, para averiguar la eventual participación de terceras personas que habrían provocado esta emergencia. Se han solicitado diligencias a ambas policías y LACRIM de la PDI para conocer pormenores y recabar pruebas.”

En la actualidad, estaba desocupado el lugar. Y hace algunos meses, fue devuelto por Gendarmería a Bienes Nacionales y el Municipio le buscaba un fin como recinto de salud, pero que hasta la fecha no se concretó por exigencias del Minsal.