Opinión 15-09-2020

Perdón, tata René



René Recabarren, una de las mejores personas que he conocido en todos los aspectos que un ser humano puede tener, y, sobre todo, un buen abuelo.

La vida es tan extraña, a veces me pregunto ¿nos acordamos el momento en que empezamos a existir?, ¿cuándo somos realmente conscientes que estamos vivos?

Nadie se da cuenta, solo sé que en mis primeros recuerdos de haber empezado a “vivir” tú siempre estuviste ahí, en esos recuerdos fragmentados de la infancia. No fui tu primer nieto, pero sí sé que fui el más regalón para ti. Tú para mi fuiste abuelo y padre, sé cuánto me querías y el vínculo inmenso que formaste entre nosotros.

La vida nos separó muy pronto, sé que querías vivir más, verme titulado era uno de tus sueños, siempre me lo decías y me lo recordaste la última vez que hablamos.

Tata... ya no puedes escucharme... pero de alguna manera escribir esto me alivia un poco, porque sé lo importante que era para ti este Diario.

Te quiero pedir perdón por todas las veces que me molesté contigo, por nunca haberle tomado el peso a la enfermedad que tenías, por no haberme dado cuenta... por no haber estado tanto contigo este último año, siempre me quedaba un par de días en tu casa, pero no fueron lo suficiente. Prefería hacer otras cosas en tiempo que pude haber pasado contigo, nunca sabiendo que tu vida se acabaría mucho más pronto de lo que me podría imaginar.

Jamás me lo podré perdonar, pero en el fondo tú sabes que yo te amaba y lo seguiré haciendo. Perdón mi tata, quizás nos veamos algún día si es que hay otro “lugar”, y si no lo hay, fue un placer haberte conocido.

Te extrañaré tanto...

Abracen a su familia en casa, hoy día estamos, mañana no sabemos.



Genaro