Opinión 19-03-2017

Perdonar…….no puedo

( “Enseñemos a perdonar ,pero enseñemos también a no ofender .Sería más eficiente “).Benjamin Franklein.

La vez pasada, conversamos sobre la lealtad ,la traición .Esta vez conversaremos con la actitud que se debe tomar ante ésta. Empecemos por preguntarnos ¿ qué es el perdonar?. ¿ Es un acto reflexivo y voluntario?. Estimamos que dicho acto proviene del pensar y el determinar o proceder a efectuar dicho acto que, por lo demás confiere al autor mucha voluntad, humildad y por sobre todo amor al prójimo que nos defraudó, engañó o traicionó.

Pero, ese acto voluntario, muchas veces algunas personas lo interpretan negativamente. Al respecto, nunca se debe olvidar que somos seres humanos, simples, sencillos, en busca de la perfección . Por lo que, el solo hecho de perdonar, está demostrando a la persona que lo hace, poseedor de calidad espiritual bastante alta y que, ha desterrado de su vida practica el egoísmo, entre otros haceres negativos.

Tenemos casos que ocurren en la vida ,que existen a veces personas a quienes tenemos en alta estima y a quienes en verdad apreciamos. De pronto por alguna razón nos traicionan, nos ofenden o denigran, sumiéndonos en el dolor y la frustración .Algo, en algunas ocasiones motivó a esas personas a hacernos daño y tratan de volver a nuestras vidas, para recuperar el lugar que tenían en nuestros afectos.Pero, de acuerdo al dicho “ el vidrio ya se trizó” tristemente, siempre habrá un resquemor

Al respecto, más de alguno se estará preguntando si ese o esas personas podrán regresar después de su traición a ocupar el lugar que antes tenían en nuestra vida. Segura que tendremos el dilema¿ Podríamos volver a confiar en esa persona?.Personalmente estimo que sería muy difícil volver a tener confianza en ésta.

Podríamos perdonarlo (s) pero de ahí volver a confiar en él o ella sería una misión casi imposible, pues ,la deslealtad es sinónimo de traición y a un traidor ¡ caramba! que costaría volver a darle la confianza que le dimos en alguna oportunidad .Ese ser abyecto, quizás volvería a aprovecharse de nuestra nobleza en cualquier momento o circunstancia. Lo que sí podríamos hacer es < minimizar> la traición, la ofensa y tratar también de aminorar el dolor por el desengaño o daño que nos causó. Por lo mismo trataría de No continuar torturando mi espíritu, ni buscando venganza por lo que me hizo .Simplemente, trataría de continuar mi vida en la mejor forma posible ,dado que aprendí a conocer de quien o quienes debo cuidarme.

Quizás Ud. estará pensando que lo dicho anteriormente no está bien y que quizás sería más conveniente “ perdonar y olvidar” el hecho.

En la Biblia ,existe una parte que dice que “ hay que poner la otra mejilla” lo cual es una actitud admirable que muchos pueden hacerlo, pero ¿ Ud. podría hacerlo? No responda de inmediato. Piénselo, medítelo y después formule una conclusión. Verá que hay que pensar mucho al respecto.

Lo que hasta aquí he expuesto ,gran parte pertenece a la escritora Erika Otero Romero quen acota textualmente sobre el perdón “ A mi me sale eso de que te perdono ,pero no olvido” Justifica sus palabras al decir que si uno olvida, no aprende la lección, por lo tanto, no tendría el valioso regalo que nos deja el hecho de fracasar o perder que es efectivamente eso de “ aprender”…..

Estimados lectores. No sé si Ud. estará de acuerdo con eso de que el olvidar una ofensa, no es igual a odio. Veamos, analicemos el porqué de esa afirmación .El hecho significativo de que no se puede olvidar una ofensa, no es igual a que cada vez que me encuentre con la persona que me hirió, que me fue desleal, que hizo de mi un comentario mal intencionado, por mi parte me obligue a mi también hacerle un comentario también malsano o que busque una forma de hacerle daño y que no tenga paz en su alma por el daño que me hizo.¿ Quién soy yo para castigar de esa forma?

Creo que Ud. y yo coincidimos que eso no puede uno hacerlo, el pagar el mal con la misma moneda .No sería noble y diría que también nosotros vivimos de resquemores, de odio y violencia .Por lo que creo de verdad, que todo daño recibido es mejor “ perdonarlo” pero…no olvidarlo ,para que nos sirva de aprendizaje a futuro.

Con ello, es posible que nos libremos del dolor y de la pena. que tuvimos en esa oportunidad y eso…..nos hará bien anímicamente. El estar en paz consigo mismo hace de inmediato que la tranquilidad llegue también a todos los que nos rodean y nos quieren de verdad .Por lo demás, siempre hay que tener presente que habrá alguien que estará a la expectativa de ver cual será nuestra reacción que, si es positiva, será un ejemplo para ellos.

Nunca también hay que olvidar que la vida siempre nos regresa lo que uno le da. Pero, no hay que sentarse a la orilla del sendero para ver cuando la vida le pasará la factura a aquel o aquellos que no hirieron. Hay que seguir tratando de gozar los buenos momentos que la vida les proporciona a cada uno de nosotros. Aprendiendo lo que debemos aprender y rogando porque a nuestros opositores no les pase lo mismo que a nosotros y sus caídas no sean tan dolorosas como las nuestras .Eso es caridad .Eso es amor….

Los seres humanos necesitamos de experiencias .Ellas nos harán aprender a distinguir los preceptos morales del bien y del mal, de la justicia e injusticia, de la libertad y la opresión .Para las personas religiosas creo que es fácil seguir el precepto bíblico que dice que debemos perdonar no siete veces, si no sesenta veces siete ( Mateo 18:22) Ello los liberan del pasado y de las creencias y actitudes limitantes .Para el libre pensador, el perdonar libera las energías mentales y emociones ,para que pueda uno aplicarlas a la creación de una vida mejor ,pero, no lo hará olvidar del agobio cometido en su contra. Perdón, pero sin olvido…

“ EL PERDON CAE COMO UNA LLUVIA SUAVE,DESDE EL CIELO A LA TIERRA. ES DOS VECES BENDITO, BENDICE AL QUE DA Y AL QUE LO RECIBE” W. SHAKESPEARE:





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista