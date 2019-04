Opinión 24-04-2019

Peregrinaje

Con una cruz al hombro

El viejo iba.



Al cruzarnos

Sus ojos lacrimosos me inundaron

Impregnando mi caminar



El anciano,

Encorvado

Siguió su andar



Trozo de árbol,

Madera noble,

Por toscas manos labrada,



Donde irás a quedar

¿Cuál será tu destino?



El de la anciana que te plantó?

¿El del niño que a tu sombra jugaba?

O acaso el del ser que pesaroso te carga

Conocedor de la ruta amarga

Del que lleva la muerte caminando a su lado



Las hojas caían,

El veterano las pisaba

Rumbeando sobre sus antepasados

Los que secándose esperan

Algún día

ser ellos

quienes pisen su cuerpo sin savia



No pudiendo resistir lo seguí



Llegamos a una huella perdida entre los árboles



El bosque desapareció

El sendero se tornó árido

El calor me fue sofocando

El sueño me venció…



Un ruido seco y sordo me despertó



Alguien parecía enterrar un madero

Sobre mi manto de hojas y gusanos.



(Manuel Antón)