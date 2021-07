Opinión 09-07-2021

PERFIL DE FACEBOOK V/S FANPAGE, ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS?





De acuerdo al último informe “Digital 2021 Global Overview Report” de las plataformas We are social y Hootsuite, hay más de 16 millones de usuarios activos en las distintas redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, siendo la primera la que lidera con 12 millones de personas registradas.



Por eso, es muy importante mantener la configuración correcta en tus redes sociales para aprovechar al máximo todas sus herramientas, y así lograr un mejor rendimiento y alcanzar tus objetivos.



Por ejemplo, si tienes un negocio, sin importar el rubro, es fundamental que tengas un Fanpage debido a todas las herramientas que ofrece. Si no tienes, aquí te enseñaremos cómo transformar tu perfil en una página de fans y te contaremos cuáles son sus ventajas.

Fanpage v/s perfil



Un perfil es cuando creas un Facebook con tu correo electrónico personal y agregas a tus amigos, previa solicitud de amistad, y tiene un límite de 5.000 personas. No permite obtener estadísticas del contenido que se publica.



Un Fanpage es una página de fans que sirve para promocionar un producto, servicio, incluso a una persona, como artistas o políticos, y donde tus seguidores son solo personas interesadas en ti, y no existe un límite. Es un canal de comunicación muy valioso para potenciar el negocio, ya que permite realizar un análisis gracias a los datos que entrega sobre los fans y publicaciones.

Otra diferencia es que al tener una página, cualquier persona puede etiquetar la cuenta para promocionarla, mientras que desde un perfil solo lo pueden hacer los amigos, y si tiene configuración privada, el alcance e interacción será muy baja.



Además, a través del fanpage se puede realizar promociones (publicaciones pagadas) para tener un mayor alcance, y gracias a las estadísticas que entrega, se pueden configurar los anuncios para llegar al público objetivo de mejor manera y utilizar los recursos económicos de forma eficiente.



En la página se pueden agregar distintos botones denominados “llamada de acción” para facilitar la comunicación con el potencial cliente, como el recuadro de “enviar mensaje”. Estas son algunas diferencias, donde se vislumbra que tener un fanpage para un negocio tiene múltiples ventajas sobre un perfil personal.



Para conocer más beneficios y herramientas de un fanpage, ingresa a: https://bit.ly/3wdFYVW



¿Cómo creo una página de Facebook?

Al hacer esta nueva configuración, no pierdes tu perfil personal, solo creas una página para tu negocio. Para hacerlo ingresar a https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=hc y completar los datos, como categoría, nombre, descripción y agregar fotos de perfil y portada y ¡listo! Más información sobre este proceso en: https://bit.ly/2UnIQ5t.



Una vez creada la página, se desplegará un tutorial de Facebook que entregará más detalles sobre las funciones del fanpage. Puedes agregar el sitio web, una pequeña descripción, ubicación y ¡mucho más!

Para aprender más sobre estrategias, en este link: https://bit.ly/3yqdSIm hay un libro digital titulado “Introducción al Marketing en Facebook”.



¿Qué pasa con Instagram?

En esta red social existe la posibilidad de configurar la cuenta como “cuenta de empresa”. Esto permite realizar promociones en Instagram para llegar a más personas y obtener estadísticas, como el alcance de la publicación, la segmentación de nuestros seguidores y cuáles son los horarios en que más se conectan, entre otros datos relevantes para analizar nuestras estrategias de marketing digital y revisar cuál es la mejor para tener un mejor rendimiento.



Convertir a cuenta empresa es sencillo y fácil. Primero, debes ir a la configuración de tu perfil, luego seleccionar la penúltima opción que se llama “cambiar a cuenta profesional”, continuar las instrucciones y ¡listo! En pocos pasos ya tendrás una cuenta de empresa para mejorar tu rendimiento y estrategias.



En el blog de Vilma Núñez, publicista experta en marketing digital, se puede encontrar la “Mega Guía para vender más en Instagram”, donde expone más ventajas sobre tener un perfil de empresa y cómo utilizar sus herramientas para sacar el máximo provecho y potenciar las ventas desde esta plataforma.



Hay que estar constantemente creando contenido útil para que los seguidores mantengan el interés en la cuenta y no se vayan, ya que el tráfico de información en redes sociales es muy alto y se debe destacar entre tanta cosa.



Un buen dato a saber, es que las personas entran a redes sociales – el 99% lo hace desde su celular de acuerdo al reporte de We are social y Hootsuite, – para entretenerse, informarse y educarse con respecto a distintas temáticas.



Augusto Leiva Garcinuño

Ingeniero Comercial