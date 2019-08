Opinión 22-08-2019

Periodista y linarense de “La Segunda” se destaca por Reportajes en la Revista de los Sábados

• Se trata de Jorge Rojas González (35 años) quien integra el selecto elenco de Reporteros de este diario (Revista de los Sábados) de “El Mercurio” que publica temas a fondo nacionales e internacionales, lo que es una satisfacción para sus coterráneos, por su nivel alcanzado. Dice que el Periodismo es una forma de ver la vida, más que un trabajo.

• Autor de un completo Reportaje sobre el cierre de la Planta “IANSA” de Linares el 2018, que publicara dicha Revista, y en esa oportunidad le conocí y he seguido su trayectoria.

Recuerdo esa llamada telefónica, en un día de agosto del año pasado: Soy Jorge Rojas, Periodista de la “La Segunda” de “El Mercurio” y deseo entrevistarlo por el cierre de la Planta “IANSA” de Linares, además soy de esa ciudad, donde residen mis padres. No me sorprendió, pues pocas horas antes, en mi domicilio, había recibido al Canal de TV “Mega” y acepté, invitándole a mi residencia.

A los enviados de “Mega”, en principio, me había negado a conceder la entrevista, pues me preguntaba a que se debía aquello. Intervino el Director de “El Heraldo” Miguel Angel Venegas, solicitándome recibirlos, quien me dijo que ellos me explicarían el motivo en mi domicilio.

Una Columna de “El Heraldo”

Nunca imaginé que mi Columna, publicada por ”El Heraldo” el 8 de agosto del 2018, con el título “La Planta IANSA de Linares en el recuerdo”, ilustrada con una foto tomada el 12 de mayo de 1953, en el Palacio de la Moneda, donde están el Presidente Carlos Ibáñez del Campó, con un grupo de dirigentes agrícolas de Linares, anunciándoles este Mandatario que la nueva Planta que levantará la IANSA, estará en dicha ciudad (foto facilitada por don Alfonso Astete Bascuñán), motivó este interés periodístico.

La explicación estaba, en que los medios de comunicación social nacionales, dejan un periodista de turno, para pasada la medianoche, ingresen a Internet y revisen la prensa de todos los diarios de regiones y provincias y hacen una minuta de las principales noticias y titulares, para entregárselos a primera hora a sus respectivos Jefes de Prensa y ahí, decidir la pauta del día y futura.

En ese trámite salió “El Heraldo” y la Columna señalada, con la instrucción de hacer amplios reportajes, con entrevistas a dirigentes sindicales, del transporte, remolacheros, autoridades, los que se hicieron y en mi caso, sobre lo que allí escribí y replicar esa foto. ¡Lo que ocurrió con dicha Planta es historia conocida y Linares perdió!



El Periodista

Lo conozco don Raúl, me dijo este Periodista, pues fui alumno del Colegio “El Rosario”, frente a su domicilio en calle Colo Colo y contemporáneo con su hija Paula (a través de ella conseguí sus datos por Correo Electrónico para esta Columna, pues es difícil ubicarlo, ya que viaja bastante a diversos lugares del país).

Nació en Linares en 1984 (soltero) y mis padres viven en esta ciudad, a quienes visito cuando el trabajo me lo permite; pero estoy con ellos en contacto vía telefónica, en forma permanente.

Mis estudios básicos y medios los hice en el Colegio “El Rosario” y en la Universidad “Finis Terrae”, obteniendo el Título de Periodista el 2007 y la Práctica Profesional la realicé en la Revista “The Clinic”.

Además de trabajar un tiempo en “The Clinic”, he estado en las Radios Concierto y Futuro y he publicado colaboraciones en la Revista Anfibia de Argentina y de Agencia Pública de Brasil. Desde hace año y medio que trabajo en la Revista del Sábado de “El Mercurio”.

Sus Reportajes han tenido repercusión nacional, como es el caso de la estatua de los “Enamorados” en Puerto Montt (inspirado en la canción cuya letra dice “sentados junto al mar”), considerada para algunos emblemática y que allí debe permanecer. Para otros ella debe sacarse del lugar, ante la remodelación de su costanera y una votación ciudadana y vinculante lo decidirá. Dice que otros Reportajes han estado vinculados a la crisis migratoria que se vive en Tacna, donde estuvo una semana reporteando. .

Su vocación

Dice que desde niño me interesaron los diarios. En mi casa ellos se compraban los fines de semana y durante los otros días, los leía donde un señor que tenía un almacén y todas las mañanas me iba hasta allí, con este objeto.

No tengo muy claro mis motivaciones para estudiar periodismo, pero quizás ellas estén ahí, puntualiza. Luego de comenzar a estudiar y después a trabajar, descubrí que eso es lo que realmente me gusta hacer. Para mí el Periodismo no es un trabajo, sino una forma de ver la vida. Dicho de otra forma, cuando reporteo y escribo algo que me interesa no siento estar trabajando, sino viviendo, disfrutando y conociendo. Agrega que satisfacciones y desencantos he tenido muchas.

Sus Reportajes

Para hacer un Reportaje, considera los motivos y circunstancias. Una de las grandes ventajas que se tiene trabajar en la Revista de El Sábado, es que puedo hacer lo que me interesa. En la decisión de esos temas influyen una serie de factores, pero principalmente está el interés propio, de saber más de un determinado tema, que esté vinculado con la actualidad y en eso creo que he acertado.

La edición de esta Revista, del Sábado 17 de agosto pasado, trae su amplio Reportaje “Un funeral 45 años después”, referido a Arturo Villegas Villagrán, militante socialista de Penco, que el 18 de septiembre de 1973 desapareció, caso emblemático del Informa Rettig. En diciembre del 2017 el Juez Mario Carroza comunicó a su familia que algunos de sus restos habían sido encontrados, cuando ya nadie los buscaba. El funeral tuvo masiva concurrencia.

Mi opinión

En el inicio de la Columna sobre la Planta IANSA, escribí lo siguiente: “De perder la batalla y de concretarse este cierre, ello tendría los efectos de una “Bomba de Racimo” y afectaría la economía, la agricultura, el transporte, el trabajo, el comercio y en lo social y sus esquirlas nos afectarían a todos”. No estuve equivocado y el Reportaje sobre ella, que realizó Jorge Rojas, tuvo ese marco periodístico, con las repercusiones que se conocen.

Es un linarense joven, que con talento se está abriendo paso como Periodista, radicado en Santiago y por supuesto le deseo lo mejor en su profesión; tal como es el caso de otro colega suyo que es Pablo Badilla Lucio, quien ha escalado, por méritos propios, a importantes cargos en diferentes medios de comunicación tanto nacional como internacional, prestigiando ambos a su ciudad natal. Es posible que haya otros más y que bueno sería conocer sus nombres, para destacarlos como corresponde.

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de foto:

El periodista Jorge Rojas con el autor de esta Columna, foto tomada en agosto del 2018, cuando reporteó el cierre de la Planta IANSA de Linares. Su último Reportaje se publicó el Sábado 17 de agosto pasado, un caso emblemático del Informe Rettig sobre los Detenidos Desaparecidos.