Opinión 19-05-2019

Periodistas, valientes artífices de la verdad

En el año 2012, había una especie de pánico relacionado a las revelaciones Mayas, el mundo desaparecería por grandes catástrofes y males con enfermedades desconocidas y múltiples cataclismos. Pero nada pasó, es decir, han pasado muchas cosas pero no de la magnitud pronosticada.

La interpretación que se le dio a tales vaticinios, es muy diversa, pero me quedo con lo que es más lógica, según mi rudo modo de apreciación: Los Mayas quisieron decir que se abriría al mundo una gran ventana cuya diáfana claridad, nos haría ver todo lo que estaba oculto, todo lo que significaba secretos, decepciones provocadas por verdades sumidas en un cofre cuya llave no estaba al alcance de mortal alguno., para decepción de la humanidad.

Y qué razón tenía esa sabia raza, que posiblemente llegó de otros mundos.

Cuántas verdades salieron a flote, cuanta inmundicia fue despercudida, y he aquí la llave que faltaba para abrir ese cofre: la prensa, formada por hábiles periodistas, convertidos en eficaces investigadores cuyo único fin es dar con el origen de todos los hechos que, como una gran avalancha de lodo,( inmundicias de todo orden provocadas por grandes ambiciones de poder, de narcisismo extremo, de creerse dioses y dueños de sus torcidas verdades), salpicaron al mundo de tanta maldad, que nada queda libre ante los abismados ojos de los espectadores que aterrados ven esa escena sin entender el porqué de tanto horror.

La Prensa es el cuarto poder y, bendita sea, nos abre el entendimiento para saber todo lo que ha salido a flote por su interacción. En todo tipo de materias:, por ejemplo: En política .Los legisladores. Cada día hay más decepción en esa personas que elegimos con grandes esperanzas. Nos sedujeron sus estudiadas sonrisas, demostrando en apariencia, gran interés por nuestros pesares, en tiempo de elecciones. Recuerdo la estrofa de una canción que decía: “Ellos me dieron la mano, la tenían suavecita”. Claro que dan la mano, abrazan , participan en reuniones solo con el interés de ser conocidos, se fotografían con señoras de la población, le regalan calendarios, llaveros, imanes par el refrigerador donde aparecen junto a la bandera o al escudo de la localidad. Son tan amables que están dispuestos a bailar una cumbia y comer un canapé hecho por las vecinas. Sí, todo vale la pena para hacerse popular y conseguir votos. Me dan náusea pensar en esos intereses tan bajos..

Pasa el tiempo de elecciones y nunca aparecen o justifican la inasistencia por “problemas ajenos a su voluntad” y mandan a un subalterno para tapar la ausencia. Es una realidad tangible que nadie desconoce.

Puede que sea presa de un gran resentimiento social pero con amargura contemplo día a día el valor que se le da al pituto y nunca a la meritocracia. Soy testigo de jóvenes esforzados, ahogados en la cesantía, que tienen una gran trayectoria académica y curricular y el título ni siquiera les sirve de adorno para su habitación.





. Los señores legisladores que se enredan en discusiones que alteran las metas para llegar a cumplir los justos anhelos del pueblo., dicen actuar de acuerdo a sus nobles ideales, pero se enredan en discusiones tan fútiles e improcedentes, y en un momento dado no se llega a ninguna conclusión que favorezca, hablando coloquialmente, al perraje. Sólo les importa que prevalezcan sus intereses partidistas, las horas se alargan en debates para llegar a nada. Lo más triste de todo es que seguimos eligiéndolos. Seremos masoquistas?

La gente espera con esa paciencia y desesperanza, ante la inutilidad de hacer algo provechoso para impedir que siga este mal.

Respecto a la Iglesia; no ese templo hermoso lleno de íconos e imágenes cuya paz se trasmitía a través de serenas sonrisas., donde íbamos a orar para estar en contacto con un ser Superior que nos escuchaba impasible con el frío silencio que causaba una especie de temor, respeto y admiración.

Ahora casi nadie va al templo. Es mejor conectarse con Dios en casa, sin temor, con la calma que da la tibieza del hogar. No es la Iglesia, son las personas que la forman. Siempre hay excepciones y muy valiosas como el padre Berríos que practica su ministerio como debe ser, junto a los pobres, ayudándoles y compartiendo sus penurias. Detesto a esos curas que cual príncipes valientes se sumergen en un auto confortable para ejercer su trabajo, pienso que es más diplomático, porque nunca he visto a un cura trabajando con una pala para arreglar un camino al templo,(lo digo en sentido metafórico). Los Superiores se manejan entre un séquito de siervos fieles a sus menores deseos.

Las instituciones destinadas a velar por nuestra paz y bienestar también están salpicadas por la avalancha de la corrupción , nadie quedó impoluto.

Viene a mi memoria un verso de Martín Fierro al detenerme en el poder judicial: “La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la teme el hombre rico, no la teme el que la mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enreda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja, el que la aguanta se queja, más el asunto es sencillo, …la ley es como el cuchillo, no ofende al que lo maneja.”. Sabias palabras, muy vigentes, a pesar de haber sido escritas muchos años atrás.

Todos estamos pendientes y confiados del Cuarto Poder que es la Prensa. Confiamos en los periodistas que valientemente buscan la verdad de los hechos y sin artificio alguno, revelan lo que ha estado guardado en remotos lugares del secretismo. Tenemos plena confianza en este cuarto poder. El poder ejecutivo está compuestos por políticos y ya están analizados. Sin ánimo de herir susceptibilidades he descrito este análisis que puede ser hecho por cualquier vecino o vecina de mi villorrio. Sé que los interpreto fielmente .

Los Mayas tenían mucha razón de que todo lo oculto, saldría a flote. Y como la Biblia lo dice: La verdad nos hace libres.



(Tily Vergara)