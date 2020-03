Crónica 25-03-2020

Periodo de adaptación: el aspecto clave en el teletrabajo y estudio a distancia



Experto de la UTalca sostuvo que la voluntad, la disciplina y la comunicación son factores a considerar para lograr los objetivos deseados.



Un llamado para no asustarse ante la ansiedad que genera el teletrabajo y el estudio a distancia hizo el psicólogo del programa PACE de la Universidad de Talca, Felipe Figueroa. El experto sostuvo que el periodo de adaptación a estas plataformas es natural, tanto como el estrés que ello pudiera generar. “Estos son procesos que nos afectan a todos, a nivel personal, laboral y educacional. Es normal que haya un poco de ansiedad, es natural. Se trata de algo sin precedentes”, sostuvo el experto.

En este sentido, Figueroa resaltó que como en todo cambio, es necesario establecer nuevas rutinas, tema en el que es fundamental la comunicación con quienes se encuentran en nuestro entorno. “Hay que conversar con la familia para establecer estas reglas y que todos se apoyen. Es un nuevo estilo de trabajo y se necesitará un tiempo de adaptación. Los cambios son difíciles y es natural sentir ansiedad, angustia o incomodidad, hay que darse el tiempo para acostumbrarse”, dijo.

Asimismo, el profesional precisó que, en este contexto, el factor tiempo es relevante para lograr nuestros objetivos laborales o educativos. “El tiempo es valioso, dependiendo de los objetivos y la planificación que se tenga para la concreción de una o más tareas, por eso hay que saber gestionarlo bien”, agregó.

Sostuvo que también se deben establecer metas diarias, planificar el tiempo que se usará para realizar esas tareas y evaluar cómo se han logrado, y así mejorar lo que sea necesario. Además, hay que organizar las prioridades y evitar distraerse con redes sociales, la televisión y las labores del hogar. “No solo tiene que estar establecido el tiempo de trabajo, sino que también de descanso, de ocio y continuar con nuestra buena calidad de vida”, precisó.

Un factor importante al momento de realizar este tipo de estudio o trabajo se relaciona al lugar donde se lleva a cabo, tema que pudiera tener un efecto en la calidad del mismo. “Hay que definir bien los espacios de la casa y encontrar un lugar que sea cómodo pero que no nos relaje lo suficiente para que genere sueño. El objetivo es que podamos concentrarnos para realizar correctamente nuestra labor”, añadió.

Agregó que en este periodo, la clave para lograr un buen desempeño laboral o de estudios es la voluntad, la disciplina y la comunicación, por lo cual es importante comentar lo que nos pasa y tener la determinación de trabajar en un horario con metas realizables. “Debemos estructurar los tiempos para no estresarnos y aprovechar también de compartir en familia”, aconsejó Figueroa.