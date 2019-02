Editorial 17-02-2019

Perros callejeros

Ocho mil personas respondieron la Cuarta Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Urbana del Ministerio de Vivienda, quienes se inclinaron por los perros callejeros en los barrios como el principal problema en las ciudades . Según el sondeo, el 59 por ciento respondió que los canes en la calle son un problema grave o muy grave, seguido por las veredas en mal estado y luego por los robos en las viviendas o en la vía pública. Desde la subsecretaria de Desarrollo Regional recordaron a los municipios que el programa Mascota Protegida cuenta con unos 6.000 millones de pesos en fondos concursables. Una rama a la que se puede postular es el plan de esterilización compartida, que busca controlar la reproducción de animales, particularmente los que viven en las calles. “Esta línea de financiamiento específica para esterilización supone la movilización de la Municipalidad para hacer operativos de esterilización. Es la obligación del municipio que adquiere al recibir estos recursos públicos de generar un operativo, esteriliza al perro abandonado y lo deja en su mismo hábitat”, dijo el subsecretario de Desarrollo Regional. En tanto, Patricia Cocas, de la ONG Pro Animal, dijo no sorprenderse por los resultados de la encuesta y aseveró que la mayoría de los perros callejeros tienen dueño, por ello la importancia de que las mascotas tengan chip, ya que de esa manera no será tan fácil abandonarlos. No obstante, Cocas criticó a las autoridades por la implementación y la fiscalización de la ley de tenencia responsable de mascotas. “Los perros que están en la calle hoy la mayor parte tiene dueño, esa es la realidad. Solo el seis por ciento de los animales en la Región Metropolitana no tienen dueño, por eso que es tan importante el registro y la identificación de los animales”, planteó. “Lo que hay que hacer para solucionar el problema es enfocarse en la tenencia responsable, enseñarle a la gente y después fiscalizar fuertemente”, añadió.