Política 06-05-2020

Persisten dudas sobre montos del beneficio del ingreso familiar de emergencia



Con posturas dispares continuó en la Comisión de Hacienda el trámite del proyecto, en segundo trámite, que establece el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) destinado a unas 4,5 millones de personas con ingresos informales y pertenecientes al 60% más vulnerable de la población. En la oportunidad, expusieron los ministros de Hacienda, Ignacio Briones y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.

Pese a que la instancia ya había dado una primera mirada al texto legal que llegó desde la Cámara de Diputados sin el respaldo de las normas relativas al monto y tramos de este beneficio de la agenda para enfrentar la pandemia, en esta sesión no hubo luz verde puesto que subsisten las discrepancias entre gobierno y oposición.

Mientras senadores opositores expresaron sus diferencias con el Ejecutivo en relación con el monto y focalización del beneficio sus pares de gobierno lamentaron que no se agilice la tramitación de este bono que irá en ayuda de más de 1.700.000 hogares.

No obstante, después del debate el Ejecutivo se allanó a perfeccionar el texto legal mediante una indicación que resuelva la distinción entre los tramos de beneficiarios del 40% y 60% más vulnerable.

A diferencia de otros bonos éste beneficio va destinado al grupo familiar y está compuesto por un máximo de tres aportes extraordinarios de cargo fiscal por unos US$800 millones.