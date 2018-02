Policial 07-02-2018

Personal del SEBV de Carabineros logró desarticular una banda delictual dedicada al robo de vehículos en Talca.

Efectivos de la Sección de Encargos y Búsqueda de Vehículos (S.E.B.V) Talca, logró aclarar este sábado el robo de un móvil, luego de producirse una ardua persecución en el sector norte de la capital maulina; exactamente en la población Padre Hurtado y José Miguel Carrera.

En este lugar se logró la detención de dos menores de edad, identificados con las iniciales P.A.T.V y F.A.T.M, ambos de 16 años, quienes habían sustraído el vehículo desde la vía pública, momentos en que el propietario se encontraba en el interior de su domicilio, en calle 2 Sur con 23 1/2 Oriente.

Posteriormente, los sujetos fueron detenidos, mencionándose que ambos presentaban un amplio prontuario policial; uno de ellos 22 detenciones y el segundo 9 detenciones, por diversos ilícitos.

Por instrucciones del fiscal de turno, ambos pasaron a control de detención durante la mañana de este domingo 4 de febrero, al Juzgado de Garantía de Talca por el delito de robo de vehículo motorizado.

EL Jefe de la Sección Encargos y Búsqueda de vehículos Talca (S.E.B.V) Capitán Iván Rebolledo Cabezas hace un llamado a la ciudadanía y enfatiza en no adquirir vehículos en el mercado informal “El mercado informal no es la vía por la cual se deben adquirir los automóviles, ya que su procedencia no es la apropiada; es por ello que se hace un llamado a la ciudadanía a que cuando necesiten comprar un automóvil lo hagan por las alternativas correcta y no adquirir vehículos en el mercado informal y de dudosa procedencia, realizando la transferencia directamente en el registro civil, además se insta a la comunidad a cuidar sus automóviles, utilizando traba volantes o sistemas de cortacorrientes, medidas que minimizarán los riesgos de un robo”, finalizó el oficial.