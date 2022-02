Nacional 19-02-2022

Personas sin dosis de refuerzo aumentan 4,2 veces su riesgo de fallecer

Un informe epidemiológico del Ministerio de Salud reveló que la mortalidad relacionada al Covid-19 aumenta hasta cuatro veces en aquellas personas que no cuentan con su dosis de refuerzo.



Con datos entre el 6 y el 12 de febrero, el documento precisó que a nivel nacional la incidencia fue de 1.398,8 casos por cada 100 mil habitantes en el grupo sin protección o con su vacunación incompleta, mientras que en aquellos con dosis de refuerzo mayor a 14 días, la incidencia fue de 1.102,2. Esto significa que a mayor cobertura, mayor prevención de contagios, puntualizó El Mercurio.



La incidencia de casos respecto a las complicaciones y hospitalizaciones en UCI, fue de 6,6 casos por cada 100 mil habitantes en el grupo sin protección o con vacunación incompleta y, aquellos con dosis de refuerzo, fue solamente de 0,8.



La tasa de mortalidad, en tanto, fue de 3,8 fallecidos por cada 100 mil habitantes en aquellos sin protección o incompletos, y quienes tenían protección completa fue de 4,2 -grupo en el cual hay un triple de la población que sin cobertura incompleta-, mientras que la tasa de mortalidad en aquellos vacunados con tres dosis fue de 1,0.



"Las personas con esquema de vacunación completo, pero sin dosis de refuerzo tienen un riesgo relativo de 4,2 veces más de fallecer por coronavirus que quienes cuentan con dosis de refuerzo después de 14 días", indicó la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, e insistió en que las casi 900 mil personas que no tienen el primer refuerzo "lo hagan lo antes posible".



El infectólogo de RedSalud Michel Serri señaló que "la mortalidad es por lo menos tres veces mayor en no vacunados, pero estudios internacionales reflejan hasta seis veces", y su par de la Clínica Universidad de Los Andes, María Luz Endeiza, miembro del Comité Asesor en Vacunación y Estrategias de Inmunización (CAVEI), dijo que "lamentablemente, aunque estén con sus vacunas al día, por su enfermedades de base pueden empeorar. Por esto tenemos que protegernos entre todos".