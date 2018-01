Política 14-01-2018

Personeros de Chile Vamos en Linares fijan posiciones por criterios de designación de gabinete de Piñera en el Maule

Hasta el momento, es un misterio más allá de los rumores habituales de todo cambio de gobierno, cuales son los eventuales nombres que pueden conformar el gabinete del Presidente Electo, Sebastián Piñera, a nivel de la región del Maule y Provincia de Linares.

Personeros a nivel local, fijan posiciones en torno de la designación de puestos y qué tantos concejales, parlamentarios o consejeros regionales, podrían renunciar. Como Jesús Osses, consejero regional de la UDI por la Provincia de Linares, quien agregó que “me parece que a estas alturas, nadie ha sido llamado para ocupar un cargo en el Gobierno y menos, gabinete maulino. En todo caso, me parece que aquellos que eventualmente pudieran ser escogidos, ocupando en la actualidad cargos de representación para los cuales fueron votados por las personas, no debieran renunciar a no ser que piensen que en otro ámbito, pueden influir mayormente en la vida de esa comunidad.”

En tanto, el concejal de RN en Linares, Francisco Durán, añadió: “Alcalde y parlamentarios no deben renunciar. Otros personeros, no lo sé, debieran pasar por un análisis muy detallado de su situación y saber discernir con libertad, qué rol pueden cumplir en una eventual designación”.

Un tema para el cual, por ciento, ambos representantes, también han surgido en posibles listas de eventuales designados, aunque solo al nivel de trascendidos.