Crónica 11-06-2017

Pertenecientes a diversas etnias en el Maule Más de 70 personas recibieron fondo Capital Semilla Pueblos Originarios para iniciar un negocio

Beneficiarios de diversas etnias recibieron el fondo Capital Semilla Pueblos Originarios, del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, con fondos del Gobierno Regional del Maule.

El director regional de Sercotec, Samuel Chambe, dijo al respecto que “en 2014 se formó el Parlamento Indígena, y sin eso probablemente no estaríamos hoy acá. Porque una de las primeras medidas que tomó este gobierno cuando asumió la Presidenta Michelle Bachelet, mediante las propuestas del Parlamento Indígena en la región, fue la necesidad de oportunidades para emprender. Presentamos un proyecto al CORE que fue aprobado y que nos permite poner en marcha más de 80 empresas de personas pertenecientes a algún pueblo originario”.



CONADI

El coordinador regional de Conadi, Iván Lepián, se mostró feliz con esta iniciativa de emprendimiento. “Hay que agradecer a los dirigentes indígenas de la región y al Gobierno que nos da esta oportunidad, y también tenemos que llevar con responsabilidad este desafío y hacernos cargo de nuestros orígenes, porque no hay que olvidar que este es un fondo para Pueblos Originarios. Ustedes mismos deben difundir este beneficio entre sus compañeros de agrupaciones indígenas”, recalcó la autoridad.



El seremi de Economía, Patricio Domínguez, señaló que “es importante que como región desarrollemos este tipo de proyectos, por lo que como Gobierno nos complace ser una fuente de apoyo para todas las agrupaciones indígenas que hoy existen en la región… porque el emprendimiento es un motor de desarrollo, por eso este fondo de Sercotec y el Gobierno Regional, a través del FNDR, es de suma importancia”.



SERCOTEC

El Capital Semilla FNDR Pueblos Originarios, nace por la inquietud y necesidad de entregar una fuente de apoyo a todos los descendientes de alguna de las etnias originarias presentes en la Región del Maule, y así apoyar el surgimiento de nuevos negocios de los emprendedores (as) y empresarios (as) pertenecientes a los Pueblos Originarios de la Región del Maule, a través del mejoramiento del acceso al financiamiento y entrega de asesoría técnica especializada en la implementación de estos.



Según el Censo 2012, el 11,11% de la población del país declara pertenecer a un Pueblo Indígena (1.714.677).



De esta cifra, el 84.11% pertenece al Pueblo Mapuche, claramente la etnia más numerosa con 1.442.214 personas. Los pueblos ancestrales del norte (Aymara, Likan Antai, Quechua, Collas y Diaguitas) suman un 10.62% con 182.098 de indígenas y el Pueblo Rapa Nui es un 0.46% con 7.888 personas.



En la Región del Maule, se registran 18 asociaciones de carácter indígena y existe una comunidad. Adicionalmente se estima que la población perteneciente a los pueblos originarios alcanzaría a las 40.000 personas, representando aproximadamente a un 4% de la población regional total.