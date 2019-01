Crónica 02-01-2019

Pesar por deceso de ex gobernador Luis Suazo Roca

En el mes de noviembre, falleció el ex Gobernador, ex concejal, ex consejero regional y ciudadano de la comuna de Longaví, Luis Suazo Roca. Estaba afectado por una prolongada enfermedad que deterioró su condición de salud.

Tuvo una participación clave fue en la búsqueda de firmas de los regantes de la provincia, para la concreción del Embalse Ancoa, cuando fue gobernador.

Perteneció a la Democracia Cristiana, y su labor de servicio público fue reconocida en forma transversal.

El municipio de Longaví el año 2017, en el 80° aniversario de la comuna, le había entregado un reconocimiento por su aporte al desarrollo de la zona.