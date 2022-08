Social 05-08-2022

Pesar por deceso de profesor Juan Sepúlveda, destacado entrenador de vóleibol

- Su funeral se realizará el sábado

Mucha tristeza entre quienes lo conocieron y quienes lo recuerdan como profesor, en diferentes establecimientos educacionales. Juan Sepúlveda Guzmán, nos dejó a la edad de 68 años, tras dar la batalla a una enfermedad que lo complicó en los últimos años.

Tuvimos la oportunidad de conocerlo como entrenador de vóleibol, principalmente con el trabajo de las damas, que no era fácil. Pero, su carisma y entrega logró dejar el nombre de Linares en la cima en el aquel recordado titulo conseguido en Coquimbo en el año 1982, con esa frase que quedó grabada con una garganta emocionada que gritó desde el norte del país: “somos campeones”.

Marcela Painemán Corvalán, fue una de sus jugadoras: “un gran entrenador, tuve el honor de ser parte de su equipo, lo vamos a recordar con un gran cariño y nuestras condolencias a su querida familia”.

Jorge Rojas, inicio su trabajo en el voleibol, con Juanito: “una gran pena la partida de nuestro entrenador, con quien comencé en esta disciplina, sin duda una gran persona, mis condolencias a la familia”.

Para Pedro Arriagada Cameratti, quien fuera destacado profesor y también entrenador de vóleibol: “la verdad que solo agradecerle por el apoyo que me brindó por allá por el año 1972, cuando realizaba mis clases en la escuela Alejandro Gidi”.

El profesor Luis Lara también recuerda con mucho cariño a Juanito Sepúlveda: “una generación inolvidable que competíamos sanamente en cada torneo de vóleibol. Éramos amigos y cada vez nos reuníamos para analizar la realidad de este deporte en nuestra ciudad. Fue sin duda un gran entrenador que se destacó con el trabajo de las damas”.

Otro de los títulos conseguido por Juanito Sepúlveda, fue en el año 1980 en un torneo sub 15 federado y otros logros nacionales en Iquique y Curicó.

Los restos de Juanito Sepúlveda Guzmán (q.e.p.d.), socio de corazón de Deportes Linares y un Romántico Viajero, hincha de la U, son velados en Funeraria Alarcón y sus funerales se realizarán el sábado luego de una misa a las 10 de la mañana en la capilla de su querido Instituto Linares.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo