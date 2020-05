Política 31-05-2020

Pesca artesanal: Dirigentes denuncian incumplimiento en entrega de beneficios

La pesca artesanal no ha estado exenta de los problemas asociados a la emergencia sanitaria producida por el Covid-19 y los senadores integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura ahondaron en la materia, tras escuchar a dirigentes de la pesca artesanal y al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.

Desde el rubro, Gigliola Centonzio, asesora del Sindicato de Pescadores Artesanales, Armadores Curanipe, Loanco, Llico, Maguillines, Mar Brava, Mataquito, Pelluhue, Proa Centro, Tripulantes Duao, explicó que “se retiró el bono de capacitación de $150 mil, que sería reemplazado por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), lo que generó mucha incomodidad, porque cuando se dice que va a aumentar el beneficio, lo revisamos y vimos que muchos pescadores artesanales que eran beneficiarios, no lo son con el ingreso de emergencia”.

“Esto -agregó la asesora- también obedece al recorte presupuestario que ha sufrido el Indespa. (…) Entendemos los distintos recortes, pero hay que considerara que el sector pesquero artesanal ya es un trabajo informal, lo que dificulta el ingreso a otros beneficios. Los pescadores artesanales están viviendo una situación muy compleja”.

Por su parte, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, reconoció que Indespa aún no tiene autoridades definitivas y las asignaciones de los fondos 2020 tienen restricciones.