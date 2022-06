Editorial 25-06-2022

Pesca y uso de explosivos

La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura respaldó en general, el proyecto de ley que agrava penas y sanciona actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos.



La moción, que cumple su segundo trámite legislativo, tuvo como motivación frenar el aumento del uso de explosivos, en especial de dinamita, para la captura de recursos hidrobiológicos

Y si bien concitó el acuerdo de la instancia especializada, se acordó votar en particular durante la próxima sesión, a fin de afinar inquietudes y armonizar con otras legislaciones.



En la oportunidad, la jefa de asesores de la Subsecretaría de Pesca, señaló que el texto está en concordancia con los lineamientos estratégicos 2022-2025 de la cartera, a fin de consolidar un combate eficaz de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; además de fortalecer la gestión y gobernanza sostenible de los ecosistemas marinos y costeros en un contexto de emergencia climática y fortalecer la gobernanza del manejo pesquero con énfasis territorial.



Sin embargo, advirtió que se debe considerar la reciente modificación de la Ley 21.358, en lo referido a pesca recreativa para aumentar las sanciones en caso de infracción. Asimismo, llamó a retomar el enfoque de cadena de valor.



El texto que llegó al Senado define que, sin perjuicio de otras sanciones asociadas al ilícito, el que, sin derecho ni autorización previa de autoridad competente, porte y/o transporte elementos explosivos al interior de una embarcación, será sancionado con multas que parten en un millón y medio de pesos (de 20 a 100 UTM). En caso de reincidencia, la multa se duplicará.