Social 03-04-2021

Pescado frito con ensaladas se posiciona como la opción ideal para Semana Santa





El consumo de pescados y mariscos aumenta en Semana Santa, docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica del Maule, Victoria Pérez, entregó recomendaciones sobre su consumo y preparación durante estos días.



En Semana Santa las preparaciones con pescados y mariscos se toman la cocina, incluso, estudios aseguran los chilenos ingieren el 30% del consumo anual de pescados y mariscos durante estos días. El llamado a consumirlos con precaución, respetando las normas sanitarias a fin de evitar intoxicaciones o malestares gastrointestinales.

Respecto a su preparación, muchos prefieren comer el pescado frito, según explicó la académica de la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica del Maule, Victoria Pérez Correa, si su consumo es ocasional y no habitual, no existirían mayores problemas.

“Las Guías Alimentarias para la Población Chilena, mencionan que se deben evitar las frituras y alimentos con grasas como cecinas y mayonesa. Lo principal es no comer habitualmente frituras, pero sí la alimentación es saludable y el pescado frito es sólo ocasional, no hay problema”, mencionó Victoria Pérez, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCM.

Sin embargo, es enfática en mencionar que la forma ideal para consumirlo es al horno, a la plancha, al vapor o crudo como ceviche. “Es importante que, si va a consumir pescado frito, no utilice un aceite usado previamente, y ojalá se evite acompañarlo con otra fritura, como papas fritas. Podrían reemplazarse por papas al horno y así no aumentamos tanto el aporte de grasas”, continuó explicando.

Acompañamiento ideal

Respecto a qué acompañamiento elegir para el pescado, la docente UCM dijo que “Idealmente un cuarto del plato debe contener cereales como arroz, papas, pastas, quinua o mote. Mientras que la mitad del plato, debe ser solo ensalada, ojalá crudas y de varios colores. El otro cuarto del plato es para las proteínas, en este caso para los pescados”.

“La mejor opción sería acompañar el pescado con algún cereal con más fibra, como arroz integral o pastas integrales y no realizar ensaladas de papa o choclo, sólo de verduras”, agregó.

Recalcó que la grasa trans es peligrosa “Se podría decir que es el peor tipo de grasa, ya que dentro de nuestro cuerpo aumentan el colesterol de tipo LDL o “malo”, lo que no es favorable para la salud cardiovascular. Por todo esto siempre será preferible una preparación no frita. Recuerden que la cocción por fritura consiste en sumergir completamente un alimento en grasa o aceite, lo que provocará que el alimento absorba y aumente su contenido de grasa y finalmente calorías, lo que provocará que el alimento contenga mayor aporte de grasas trans”.

Otro imperdible son las empanadas de mariscos, sobre esto, dijo que “La sugerencia es comer solo una, ya que no es lo único que vamos a ingerir durante estos días. No hay problema con comer empanadas, lo importante es que siempre se respeten las porciones sugeridas”.