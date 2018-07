Nacional 26-07-2018

Pescadores Artesanales presentan querella criminal por escape de salmones

El Consejo Regional de Pescadores Artesanales (COREPA), representada por Jorge Bustos y Héctor Morales, presidente y secretario general de la entidad respectivamente, presentaron una querella ante el Juzgado de Letras y Garantía de Calbuco contra todos los que resulten responsables por el escape de cerca de 900 mil salmones de la empresa Marine Harvest Chile S.A, debido a los graves efectos que esto tendrá sobre la salud de las personas, el medio ambiente y el ecosistema marino de Los Lagos.



“Es importante dar una señal desde la justicia por los efectos negativos que las salmoneras están teniendo en la zona. No pueden seguir quedando impunes los escapes de salmones que se han vuelto una práctica habitual, donde las fiscalizaciones o sanciones no tienen ningún efecto real”, sostuvo Bustos.



A respecto, Héctor Morales recordó que un informe del Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos y Ambientes Costeros (Centro I-Mar) de la Universidad de Los Lagos, señala que el nivel potencial de escape de salmones en el país alcanza los 4,4 millones al año, con un efecto depredador sobre las especies nativas que podrías llegar a 31.500 toneladas de peces y más de 17 mil toneladas de crustáceos. “Si eso no es un grave problema, no se entiende porqué la demora del Gobierno en tomar cartas en el asunto y dejar de tener solo medidas parche”.



La querella indica que los salmones fueron tratados con antibióticos, los que son absorbidos por los músculos del pez y un porcentaje liberado al ambiente marino a través de la orina y las fecas (entre 40% y 90%), con el potencial efecto sobre el medio ambiente y la salud humana. En este punto el estudio de Centro I-Mar, postula que las consecuencias estarían dadas por la posible diseminación de la resistencia a los antibióticos, a través de la liberación de resistencia bacteriana en el ambiente.



En el escrito los dirigentes solicitaron una serie de diligencias que apuntan a que el tribunal recabe la mayor cantidad de información y se solicite a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones, una orden amplia de investigar.