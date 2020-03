Nacional 07-03-2020

Pescadores de Aysén cerraron las puertas a colegas de Los Lagos: No podrán usar zonas contiguas

Tras una votación de la pesca artesanal, la Región de Aysén decidió no permitir que sus colegas de la región de Los Lagos vayan a extraer productos del mar a esa región, situación que causó una declaración de alerta por parte de los dirigentes afectados.

En la votación participaron 152 buzos, de los cuales 77 aseguraron que no están de acuerdo con que sus colegas de la región de Los Lagos hagan extracción de productos, mientras que 75 votaron a favor, en un proceso que se inició el pasado lunes y terminó el miércoles.

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, quien estuvo este jueves en Chiloé, reconoció que hay un escenario difícil por las conocidas zonas contiguas, donde los pescadores de Chiloé ya no podrán sacar recursos bentónicos, como las almejas, o que estén asociados al fondo marino, además de la luga roja y el erizo.

El subsecretario dijo que "valoramos que el proceso se haya cumplido íntegramente y conforme a la normalidad democrática. Se pudieron expresar todas las posiciones. La votación demuestra una división en la comunidad, no obstante, lo cual nosotros estamos obligados a hacer cumplir y respetar el resultado".

Zelaya agregó que "el rechazo de la zona contigua genera una nueva realidad, frente a la cual corresponde adoptar una serie de medidas que permitan la continuidad de la operación sobre estos tres recursos".

No hay propuestas:

Guillermo Roa, uno de los dirigentes de los pescadores artesanales de Chiloé, dijo que "el subsecretario no trajo ni propuestas ni soluciones. Yo puedo entender que soluciones, a menos de 24 horas de sucedidos los hechos (la votación), no pueda traer, pero esta es una situación que viene desde el año 2001".