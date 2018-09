Social 15-09-2018

Pescadores del Maule concursarán con ideas para enfrentar problema del lobo marino

-Iniciativa de Subpesca considera, además, confección de un manual de buenas prácticas para que el sector artesanal se relacione con el animal, y pruebas en terreno con equipos tecnológicos que permitan ahuyentarlo, sin causarle daño.

Pescadores de todas las regiones del país, entre ellas la del Maule, podrán participar en un concurso que busca recoger propuestas novedosas para enfrentar el problema del lobo marino.

En Chile hay unos 200 mil ejemplares de esa especie que generan dificultades cotidianas al sector artesanal, así como a la acuicultura. Recientemente, además, se informó que esos animales están detrás de la muerte de decenas de cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, de Valdivia.

El concurso de ideas es una de las iniciativas concretas que se originaron en una mesa de trabajo, creada por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, en junio pasado, para afrontar las complicaciones causadas por el lobo.

El certamen será convocado en octubre y en él, los pescadores podrán sugerir cursos de acción concretos para aminorar los problemas derivados de la interacción del mamífero con sus actividades. Desde el sector artesanal se reportan periódicamente casos de ejemplares que se alimentan de sus capturas, estropean redes e, incluso, hunden sus embarcaciones. Los afectados han llegado a dispararles, lo que ha derivado en detenciones e investigaciones judiciales.

En el concurso tendrán cabida todas las propuestas, siempre que no consideren dañar al mamífero. Este se encuentra en veda y está protegido por convenciones internacionales suscritas por Chile. El subsecretario Riquelme advirtió, además, hace un tiempo que “la eliminación, la captura, no es el camino”.

Las ideas que resulten ganadoras contarán con financiamiento público (Subpesca) para ser implementadas en las respectivas caletas de los galardonados y aquilatar de ese modo su utilidad.

La iniciativa -en la que participa activamente el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca)- considera, además, la confección de un manual de buenas prácticas que contendrá recomendaciones simples y concretas, dirigidas a pescadores artesanales. Así, en todas las caletas, contarán con información de referencia, por ejemplo, acerca de qué debe hacerse y qué no con el lobo; cómo corresponde manipular los desechos provenientes de la pesca (en orilla y mar adentro); y cuáles son las innovaciones tecnológicas disponibles para mantener a raya al animal: disuasivos sonoros y viradores –mecanismos que permiten recoger los aparejos y las capturas-, entre otros.

A partir de ahora, el trabajo en torno a la iniciativa se centrará en caletas de tres zonas: Iquique (Tarapacá), Pichilemu (O’Higgins) y Calbuco (Los Lagos), bajo una modalidad piloto. Los asentamientos específicos no han sido definidos aún, pero las áreas fueron escogidas, debido a la alta interacción que se da allí entre el mamífero y los pescadores.

Así, en las tres caletas se desarrollará un primer estudio sobre manejo de desechos, tomando en cuenta que las vísceras de los peces se cuentan entre los bocados predilectos del lobo. Es posible que esa investigación, cuyo financiamiento estará a cargo de Sernapesca, la realice alguna universidad o un centro de estudios vinculado al área.

En las mismas tres caletas, se probará la efectividad de distintos dispositivos tecnológicos, para aminorar las complicaciones que genera el animal. Se prevé, por ejemplo, trabajar con viradores y disuasivos (equipos sonoros o de otro tipo que ahuyentan al animal). Lo anterior, requerirá llevar adelante licitaciones para adquirir los elementos que, más tarde, serán sometidos a ensayos por los propios pescadores, durante sus labores cotidianas.

La adquisición de los viradores será financiada por Sernapesca (recursos FFPA), mientras que la de los disuasivos quedará a cargo de Subpesca (recursos FAP).