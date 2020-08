Social 05-08-2020

Pescadores Industriales del Biobio han entregado más de 38 mil raciones de pescado en la región de Maule

El programa Banco de Alimentos del Mar, impulsado por las empresas pesqueras, partió a fines de abril en las regiones del Maule, Ñuble, Biobio y Araucanía.



“Nos tiene muy contentos estar contribuyendo con alimentación saludable para más de 4 mil personas que viven en situación de vulnerabilidad, que necesitan alimentación de calidad y, sobre todo, que sientan que estamos preocupados de ellos y que no están solos frente a esta terrible pandemia que hoy nos afecta”. Dijo Macarena Cepeda Godoy, presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, al hacer un balance de los primeros meses de funcionamiento del “Banco de Alimentos del Mar”.

Este programa de colaboración de las empresas pesqueras nació a fines de abril para apoyar -en el marco de la pandemia- a adultos mayores vulnerables que viven en 73 residencias dependientes del Estado o de Instituciones sin fines de lucro y otros 44 albergues de invierno que acogen a personas en situación de calle, en las regiones del Maule, Ñuble, Biobio y Araucanía.

En lo particular, en la región de Maule se han entregado 38.168 raciones de pescado desde que comenzó la iniciativa, que se dividen en 33.888 a Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) en los últimos tres meses y 4.280 a albergues (julio y agosto), beneficiando a un total de 1.704 personas en situación de vulnerabilidad.

“Gran parte de estos recintos están ubicados en zonas aisladas y rurales, que muchas veces no reciben ayuda precisamente por su ubicación”, explicó la presidenta de ASIPES. Algunas de estas localidades son Parral, Cauquenes, Licantén, Curepto, Talca, Teno, Curicó, Molina, San Clemente, Colbún, San Javier, entre otras.



A la fecha, el programa llega a Eleam de Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía, que suman 3.173 abuelitos; y albergues de invierno de estas cuatro regiones, que acogen a 1.136 personas en situación de calle. En cuanto a raciones mensuales, entre abril y julio se han entregado 72.734 raciones de pescado, lo que se traduce en 18.246 kilos (8.600 kilos de merluza congelada y 9.646 kilos de jurel en conserva).