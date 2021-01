Nacional 28-01-2021

Pese a pandemia, violencia rural creció un 69% en La Araucanía: Hubo 122 ataques y cuatro fallecidos en 2020



Es vana la pretensión de que el sistema de justicia penal resolverá el fondo de un conflicto que es de naturaleza social y política. No es serio endosar a la fiscalía o a las policías la resolución de un problema que se arrastra por décadas, que tiene connotaciones políticas, económicas sociales y culturales en la relación que ha construido el Estado de Chile con el Pueblo mapuche". De esta forma abordó hoy el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, los resultados de la gestión realizada por el ente persecutor entorno a la violencia rural durante el último año.

Pese a la pandemia, detalló el persecutor en la Cuenta Pública, en 2020 se registraron 122 hechos de alta connotación; 50 más que el año 2019 (72), lo que representa un incremento de un 69%. El 75% de estos episodios ocurrieron en la provincia de Malleco. Se detectaron alzas en atentados incendiarios en la Ruta 5 Sur; en ataques a unidades policiales, principalmente Comisaria de Collipulli y Subcomisaria de Ercilla, y de casos con uso de armamento de alto calibre. "Lo más preocupante es el costo en vidas que tuvo esta violencia. Los homicidios de cuatro personas durante 2020 y de otras dos en los primeros días de 2021. Dos de las víctimas eran policías que fueron abatidos mientras cumplían con su deber", señaló Paredes aludiendo al cabo de Carabineros, Eugenio Naín, quien murió el 30 de octubre en Padre Las Casas, y al inspector de la PDI, Luis Morales, asesinado el 7 de enero. "Es fundamental detenernos a reflexionar en torno a esto, No se trata de una cifra más (…) no corresponden a meros episodios estadísticos, ni a una lamentable anécdota que pronto cae en el olvido o es opacada por otras noticias, que generalmente provienen del centralismo que nos agobia como país. No podemos normalizar el homicidio de seis personas en un lapso de un año", agregó Paredes.