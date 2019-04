Crónica 17-04-2019

Pese al rechazo de 4 Concejales, se aprobó mejoramiento del Trébol de Acceso a Linares

El proyecto tiene una inversión de 130 millones de pesos. La votación se realizó en la tarde de ayer

Ayer, en la sesión del Concejo Municipal, se aprobó finalmente el proyecto de mejoramiento del Trébol de Acceso a Linares.

Tras la exposición del Jefe de Secplan del Municipio, Eugenio Delgado, que entregó características técnicas de la iniciativa, se realizó la votación que contó con el rechazo de los concejales Paula Rodríguez, Myriam Alarcón, Eduardo Ibáñez y Jesús Rojas.

A favor votaron los concejales Luis Concha, Jorge Cuevas, Favio Vargas y Michael Concha, sumando también el voto del alcalde Mario Meza, que en este caso generó la mayoría. Por lo tanto, se aprobó la propuesta.

Al término de la sesión, el alcalde Mario Meza, agradeció a los concejales que votaron favorablemente y dijo que “actuaron con altura de miras, porque con este proyecto vamos a mejorar la cara de Linares”.

“En los próximos días se entregarán los trabajos a la empresa que se adjudicó este proyecto. Hay varias iniciativas que vienen ligadas a esta iniciativa para potenciar el turismo. En mayo podrían comenzar las faenas y los trabajos deben durar unos seis meses, aproximadamente. Con ello damos respuesta a una inquietud que siempre había planteado la comunidad linarense”, aseveró el jefe comunal.

CARACTERISTICAS

De acuerdo a lo manifestado por el Jefe de Secplan, Eugenio Delgado, “este nuevo Trébol de Acceso representa a Linares en varios aspectos como los colores de nuestros ríos, los verdes de nuestros campos, el color del ladrillo, todo con aspectos temáticos. Incluye un proyecto de iluminación muy hermoso que realza todo el lugar, Más adelante también se iluminará el torreón, es decir, un proyecto coherente con lo que viene posteriormente que es el mejoramiento de avenida Aníbal León Bustos con iluminación y un recarpeteo de la ciclovía central, incluyendo escaños, basureros y mobiliario urbano. La idea es encantar a la persona que haga su ingreso a Linares, mostrando nuestra oferta turística y gastronómica”.

VOCES OPOSITORAS

El Concejal Jesús Rojas que votó en contra de esta propuesta, manifestó que “considero que hay otras prioridades en Linares. No podemos tener una ciudad con una fachada preciosa, pero seguimos siendo la capital del desempleo, con hoyos y falta de demarcación de calles, entre otras necesidades. Es mucho más necesario abordar los problemas reales de la gente. No podemos dejar de lado sus necesidades”.

En tanto, el concejal Eduardo Ibáñez, quien también votó en contra, señaló que “lamentablemente se plantarán en el trébol de acceso especies introducidas e incluso la tierra que se utilizará no es apta. No habrá especies nativas que representen la identidad de Linares. Si me hubiesen preguntado mi opinión antes, habría argumentado el por qué esta iniciativa no se condice con la identidad que debemos darle a Linares”.