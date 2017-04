Deporte 25-04-2017

Pésimo debut: Con derrota los albirrojos iniciaron torneo de Tercera

- Cayeron en casa frente a General Velásquez

No hay caso. No se sabe si es psicológico o no, pero ya viene ocurriendo desde hace tiempo, cuando los forofos asisten en masa al estadio, el equipo no cumple con las expectativas. Siempre mantuvimos nuestra posición en relación a la impresión de los partidos amistosos que le observamos al “depo”, y fíjese que no estábamos equivocados, había que verlo frente a un rival de Tercera y por los puntos para emitir un comentario con base.

Lo acontecido el sábado en el polideportivo Tucapel Bustamante fue sólo nuestra realidad a pesar que los “verdes” de San Vicente reaccionaron después del tanto sorpresivo de Freddy Vásquez, en los primeros minutos. Lo que vendría después sin duda seria la expresión futbolística de un equipo visitante que ha invertido en la conformación de 9 jugadores con experiencia en el fútbol, sumado a un cuerpo técnico que también realizaba su estreno y de la mejor manera con un triunfo en calidad de forastero.

AL DEBE

Creo que hasta el minuto 11 hubo un momento de estudio por parte de ambos elencos. Es más, los albirrojos se atrevieron y una patriada del longaviano Freddy Vásquez quien sacó un zurdazo fuerte a ras de hierba que sorprendió al portero Jaime Arriagada, quien a pesar que se estiró para controlar el balón no logró su objetivo, lo que se tradujo en el grito de gol de los cerca de 900 hinchas que llegaron al polideportivo.

La reacción del cuadro forastero que cuenta entre sus filas con un gran plantel con elementos que vienen de O’Higgins, Palestino y otras instituciones, no se hizo esperar. Aprovecharon las falencias en la salida de los linarenses y comenzaron a presionar, lo que se tradujo en la paridad, puesto que Israel Salgado se equivocó en la entrega de la pelotita y Cristian Liencura cortó una jugada de peligro para General Velásquez, claro que no sirvió de mucho porque cometió infracción y el principal del partido sancionó el tiro libre frente al área. Minuto 21 y el jugador Ignacio Arce con un impecable tiro libre dejó inmóvil al portero de los albirrojos en el arco sur, facturando la igualdad transitoria, para un cuadro que a esas alturas del partido jugaba mucho mejor en todas sus líneas y encontraba la fórmula para dominar las acciones.

Para variar, a los 25 minutos los dirigidos por el “monono” González sufrían la salida del jugador Jorge Silva. El informe preliminar indicaba lesión de ligamentos. Fue reemplazado por Stefano Saldaño.

Lo malo es que los albirrojos no tenían la claridad para finiquitar la jugada, Alejandro Fariña y Jesús Sierra buscaron pero no pudieron concretar. Se bajó el telón de los primeros 45 minutos con la igualdad en el guarismo.

PARA SUFRIR

El estratega Ítalo Pinochet comenzó a mover sus piezas para darle más profundidad a su equipo como teniendo la certeza que podría dar vuelta el marcador.

Al minuto 51, fue Linares en todo caso quien se creó otra ocasión de gol en el arco sur. Lo tuvo primero “pepe” Rojas y luego Liencura, pero ambos fallaron en la definición. Dos minutos más tarde el técnico local, fiel a su esquema, sacó a Rojas en la ofensiva ingresando en el mismo puesto a Cáceres.

Luego vendría el tapadón de González, ante el disparo a quemarropa de Bravo quien en los próximos minutos tendría su revancha. Pero hubo otro error en la salida del recién ingresado Cáceres, le birlan el balón, lo proyectan para Roberto Bravo quien ingresó al área sin marca y con un potente derechazo apuntaba el segundo tanto para los de San Vicente, a los 53 minutos de partido.

Trataba de llegar Deportes Linares al arco contrario pero seguía con las falencias en la finiquitacion, además que con un solo atacante era muy poco lo que se podía hacer. Cáceres jamás encontró un acompañante para crear peligro. En cambio la visita llegaba con fútbol y era más consistente al momento de finiquitar.

A los 74 minutos, la defensa albirroja continuaba muy permeable, y tras un balón que no pueden despejar vino el cabezazo de Bravo quien habilita a Matías Pérez que le pegó de primera facturando el definitivo 3 a 1 para los forasteros. Y eso sería todo para los linarenses que a pesar de quedarse con un hombre más en el campo de juego tras la expulsión de Ceballos a los 85 minutos por doble amarilla, no logró descontar. Un debut al debe del equipo linarense que tendrá que trabajar mucho para recuperarse de esta derrota en casa. Seamos claros, hubo un bajón en el rendimiento de los jugadores que se notó en el campo de juego.

ESTADÍSTICAS

D. Linares (1): González, Vásquez, Fariña, Fuentes, Cáceres, Liencura, Salgado, Silva, Araya, Sierra y Rojas. DT: Manuel González.

G. Velásquez (3): Arriagada, Rojas, Olea, Serrano, Ahumada, Córdova, Kintriqueo, Arce, Pérez, Macías, Sepúlveda. DT: Ítalo Pinochet.

Juez: John Jara (5)

Publico: 835 personas

Recaudación: $800.000