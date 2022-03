Nacional 06-03-2022

Petróleo retoma las fuertes alzas y cierra con un aumento semanal de 25% ante escalada del ataque ruso

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 7,4% y se situó en 115,68 dólares el barril, presionado por la escalada de la tensión en el ataque de Rusia a Ucrania. Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 8,01 dólares con respecto al cierre anterior.

El barril de referencia en Estados Unidos aceleró su encarecimiento al final de una sesión marcada por el temor a incidentes nucleares al este de Europa, y acumula una revalorización del 25% en la semana. El Texas perdió valor ayer, pero hoy volvió a la senda alcista tras el ataque y la posterior toma de control de las fuerzas rusas de la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa. Los analistas señalaban que pesa más en el mercado la escalada de tensión militar en Ucrania que el avance en el proceso de negociación de las potencias occidentales con Irán para retomar el pacto nuclear. Los petroprecios, tanto en EE.UU. como en Europa, se han elevado esta semana hasta sus precios más altos en una década por el temor a una reducción en el suministro derivado del conflicto bélico al este de Europa. Rusia es el mayor exportador de crudo y productos petrolíferos del mundo, y su economía está ahora sometida a duras sanciones por parte de EE.UU., Europa y sus aliados, aunque no abarcan el sector de la energía.

Ante la fuerte subida de los precios del combustible, que está generando preocupaciones por la inflación, los países de la Agencia Internacional de la Energía han decidido liberar parte de sus reservas de emergencia. No obstante, los analistas consideran que los 60 millones de barriles que liberarán de manera coordinada varios países desarrollados no será suficiente para equilibrar el mercado, que ya estaba muy ajustado antes del conflicto. La alianza OPEP+, en la que se incluye Rusia, decidió ceñirse esta semana a su política de aumento paulatino de la producción en abril, pese a las llamadas a que abra más los grifos. Los contratos de gas natural para entrega en abril subieron 29 centavos, hasta los 5,02 dólares por cada mil pies cúbicos, y los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes ganaron 26 centavos, hasta 3,54 dólares el galón. Mientras que el precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminó este viernes en el mercado de futuros de Londres en 118,18 dólares, un 7,05 % más que al finalizar la sesión anterior. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 7,78 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 110,40 dólares.