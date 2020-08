Opinión 20-08-2020

PÁGINAS DE UNA LOCA

No debo estar tan trastornada para percibir que lo estoy. Todo empezó cuando trataba de memorizar una estrofa del poema de Vicente Huidobro que dice:” HEME AQUÍ AL BORDE DEL ESPACIO Y LEJOS DE LAS CIRCUNSTANCIAS/ ME VOY TIERNAMENTE COMO UNA LUZ HACIA EL CAMINO DE LAS APARIENCIAS…” y comencé a dar vuelta el significado de esos versos hasta que me trastorné. A nadie puede interesarle mi estado mental pero como sufro grandes desvaríos, no me queda más remedio que enfrentar la situación de la manera más natural y lo escribo para bien o para mal.

Me dije:”estamos en invierno” y así es. Pero siento calor a pesar del frío. Miro por una ventana y veo árboles llenos de hojas negras y azules con tonos celestes y blancos. Todos creen que las hojas son verdes en primavera y amarillas en otoño. Dicen que el cielo es azul, no puede ser yo lo veo anaranjado. Todos están equivocados y pienso: quién soy yo para sacarlos de su confusión?.Si los hace feliz, que así sea. Otra cosa que pienso: Todos creen y están convencidos que la noche es para dormir y el día para trabajar, reír y jugar. Craso error. La noche es para desarrollar cualquier actividad, incluso bailar, festejar, trabajar, amar. Casi todas las personas que conozco opinan lo contrario. Así no puedo luchar contra ello. Hay tantas contradicciones que me trastorna la idea de pensar que todos se equivocan, menos yo. Pero es una fantasía soñar en distorsionar sus ideas erróneas. El día es para relajarse en un lindo sueño, estar horizontal, mirando el techo, descubrir cuántos nudos hay en las tablas del cielo raso y encontrarle formas de cabezas de perritos. Luego dormir plácidamente hasta que llegue el crepúsculo para dar paso a la noche para emprender una nueva faena.

No entiendo a las personas que sienten placer al encerrarse en un cubículo sobre cuatro ruedas y dar vueltas un volante y todo para no caminar y no querer usar sus extremidades inferiores para un grato desplazamiento.

No me explico porqué las tiendas tienen que vender tanta ropa si sólo nos bastaría con uniformes para la semana y tenida dominguera. Gruesa para invierno y ligera para el tiempo estival. Qué harían los dueños de esas tiendas si la gente dejara de concurrirlas. Sería un premio para el medioambiente y cárcel para las vanidades.

He tratado de entrar a un aparato televisor. Lo intenté pero no se puede, es pequeño y delgado y yo soy grande y gruesa. Quiero sacar a toda la gente que aparece en ese televisor y ponerla en fila para preguntarle a cada una ¿Se siente feliz de estar en una parte llena de cables y de focos y ser famosa. No le afecta que todo el mundo la mire en la calle con esa curiosidad inexplicable, no se siente como bicho raro?. Pero así está el mundo.

Me gustaría estar sola en una isla, sin miedos, poder abrazar al león, hacerme un collar con una serpiente, comer flores silvestres. O estar en una selva, ver a Tarzán y ser intermediaria y juez de paz entre él y Jane.

Pero resulta más entretenido estar sola, arriba de un árbol pellizcando las estrellas, darle palmaditas a la luna y esperar que llegue el sol para poder dormir.

Francamente envidio a los animales, en especial a los gatos. Son ágiles e independientes. No piden cariño y con ese desdén se ganan el de sus amos. Mi gata me conversa de noche y me cuenta chistes. Me enternece la cercanía de los perros. Si los reprimes se van sin chistar y si los acaricias se vuelven locos de alegría. Nunca guardan rencor. Qué bella cualidad.

Y por último debo dejar en claro hacer ver la injusticia que se comete con los señores políticos. Son seres amables, dispuestos a visitarnos asiduamente en tiempos de elecciones, muy auténticos en su proceder, nos sentimos importantes cuando nos saludan con un cariño que les nace del corazón. Es amor verdadero por su pueblo. Sufren mucho, tienen que trasladarse desde su hábitat a Valparaíso, con choferes que les manejan sus autitos, comen turbios alimentos en malos casinos con muebles ordinarios Qué crueles habladurías que los tildan de ambiciosos y aún más, con enormes sacrificios viajan mal en aviones malacatosos hacia otros países para hacer representaciones espectaculares de nuestro favorecido pueblo. Esta aclaración es tan cierta como la convicción de haber visto una sombra que me sonríe desde un ropero y susurra: “Tu eres la Reina de Malasia” y eso sí que es innegable.

Así es mi locura, de pronto doy con el buen raciocinio: “me voy tiernamente como una luz, hacia el camino de las apariencias”…y luego me aturdo en la penumbra de las contradicciones. Tengo momentos de luces y sombras. Lucidez cuando hablo de los animales, sombras cuando menciono a ciertos seres-

Y dejo una promesa: Jamás romperé un huevo. Ahí si que hay vida, un pollito encapsulado que con el estímulo de unas tibias plumas crecerá para romper la cáscara y salir caminando hermoso y amarillo y sin pedir permiso picoteará todo lo que encuentre. ¿Cómo podría truncar ese milagro?-

Afortunadamente encontré mis remedios y debo volver a la razón. Pero este recreo que me di, vale la pena. Es la pura y santa verdad



(Tily Vergara)