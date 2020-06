Política 18-06-2020

Piden a Contraloría investigar asignación del Ingreso Familiar de Emergencia

Un oficio a Contraloría envió el diputado PS por el Maule Sur, Jaime Naranjo, a Contraloría, para que investigue la asignación del Ingreso Familiar de Emergencia

La denuncia se sustancia en que, según antecedentes recibidos, muchas familias que debieran contar con este aporte por su situación de vulnerabilidad, estar en el 40% según el Registro Social de Hogares, no les llega.

Por ello, agregó el parlamentario por el Maule Sur, “solicité a la Contraloría General de la República, iniciar una investigación al Ministerio de Desarrollo Social, en particular a la Unidad Social de Emergencia, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales a fin de determinar si el uso del nuevo indicador que determina si la persona es beneficiaria o no del Ingreso Familiar de Emergencia, está siendo buen utilizado en conformidad a los lineamientos y el espíritu de la ley 21.230.”

El oficio añade que esperan del Ministerio de Desarrollo Social, y Familia, un informe que exponga con detalle el uso de este instrumento de caracterización social y el curso que se le ha dado a las denuncias o reclamos de usuarios que no han recibido el Ingreso Familiar de Emergencia.