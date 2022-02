Nacional 01-02-2022

Piden a Ministro de Educación prohibir exigencia de nuevos uniformes



El diputado de Renovación Nacional (RN), Tomás Fuentes, envió una carta al Ministro de Educación, Raúl Figueroa, solicitando instaurar una normativa excepcional que prohíba a los establecimientos educacionales exigir la compra de nuevos uniformes para los alumnos.

El parlamentario sostuvo que esta misiva se debía a dos razones una era por el escenario económico, donde aseguró que "han sido años complejos donde la pandemia no solo ha afectado a nuestra salud, sino que también ha golpeado profundamente a nuestra economía y, por supuesto, al bolsillo de las familias chilenas".

El segundo motivo que dio Fuentes es debido a la incertidumbre que trae la pandemia, con alzas de casos diariamente que podrían afectar el ingreso de clases en marzo y agregó que "muchos establecimientos educacionales ya están pidiendo a los alumnos y apoderados la compra de nuevos uniformes y útiles escolares".

La petición explica que no es comprensible que los colegios están obligando a los apoderados a comprar los uniformes, según lo que explica el diputado esto no afectaría la posibilidad de estudiar a ninguna persona e igualmente se puede centrar en la formación y educación "Se trata de una medida excepcional que busca empatizar con el complejo momento que viven millones de familias, quienes han visto reducidos sus ingresos y su poder adquisitivo" comentó Fuentes.