Política 05-08-2018

Piden al gobierno ampliar rebaja del impuesto territorial que beneficia a los adultos mayores

Solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que permita extender la cobertura de los inmuebles afectos a la rebaja del impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente en las regiones extremas de nuestro país es el objetivo de la resolución 112, aprobada unánimemente por la Sala de la Cámara de Diputados.

Los legisladores recuerdan en el documento que la Ley 20.732, que determinó este beneficio y que fue promulgada en febrero de 2014, define los siguientes criterios para optar a la rebaja impositiva:

1. Tener como mínimo 60 años de edad, si es mujer; o 65 años, si es hombre, en el año anterior a aquel en que se haga efectiva la rebaja.

2. Que los ingresos anuales no excedan de la cantidad equivalente al tramo exento de pago del impuesto global complementario (aprox. 630 mil pesos mensuales).

3. Que el inmueble esté inscrito a su nombre.

4. Que el inmueble se encuentre destinado a la habitación.

5. Que el avalúo fiscal no exceda de 75 millones.

6. Que la suma de los avalúos fiscales de los bienes raíces no exceda de cien millones.