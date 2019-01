Política 09-01-2019

Piden al gobierno ejecutar un plan nacional de distribución de leche para bebés prematuros

Solicitar al Presidente de la República instruir al Ministro de Salud para ejecutar, de manera urgente, un plan nacional de distribución de leche apta para el consumo de lactantes prematuros es el objetivo de la resolución 289, aprobada por la Cámara de Diputados por 145 votos a favor y una abstención.

La petición toma como referencia alertas sanitarias ocurridas en el presente año, que afectaron a productos destinados a bebés prematuros, entre ellas, la ocurrida el 27 de julio, en donde se detectó moho en algunos lotes de la Fórmula NAN Prematuro; y la del 10 de agosto, que concluyó con el bloqueo en la distribución de todos los productos NAN Prematuro a nivel nacional, por descubrirse la presencia, por sobre los límites establecidos, de Staphylococcus Aureus, una bacteria altamente agresiva que puede provocar infecciones pulmonares.

En este plano, la resolución también plantea evaluar la situación contractual de la empresa Nestlé, actual proveedora al Estado de la fórmula NAN Prematuro, tras la grave situación de contaminación detectada.

Los legisladores recuerdan que la Fórmula NAN Prematuro es el único alimento que reciben los recién nacidos, toda vez que la lactancia materna, en muchas ocasiones, no es posible, dada la especial situación de prematurez de los infantes, quienes no cuentan con la suficiente fuerza de succión o bien las madres no han desarrollado del todo la producción de leche en las cantidades que necesitan sus hijos.