Política 01-09-2019

Piden al gobierno que no se aplique impuesto a aguinaldos de fiestas patrias y navidad

Por 119 votos a favor y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 704, por medio de la cual se solicita al Presidente de la República que, junto al ministro de Hacienda, propongan una modificación a la Ley de Impuesto a la Renta con el fin de que los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad no se consideren renta para efectos tributarios y no paguen impuestos.

En estricto rigor, el "aguinaldo" no se encuentra definido en la legislación nacional, aunque observa que este puede ser conceptualizarlo como aquel regalo o beneficio que recibe un trabajador y que, tradicionalmente, se paga en septiembre (Fiestas Patrias) o en diciembre (Navidad) de cada año.

El documento resalta que este beneficio no es obligatorio en el sector privado, aunque sí está consagrado en el sector público, considerándose un derecho obligatorio para los funcionarios de los distintos órganos que componen la administración del Estado. Según se expuso, nuestra legislación tributaria determina que los aguinaldos constituyen renta lo que, en la práctica, implica el pago de un impuesto.

En este marco, los promotores de la resolución plantean la necesidad de modificar la Ley de Impuesto a la Renta con la finalidad de que los aguinaldos que se entregan en Fiestas Patrias y en Navidad no sean considerados renta para efectos tributarios y, de ese modo, no tengan que pagar impuesto.