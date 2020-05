Política 28-05-2020

Piden conocer criterios definidos para no entregar cajas con alimentos



El diputado DC Manuel Antonio Matta pidió, vía oficio de fiscalización, que “tanto la Gobernadora de la Provincia de Linares, María Claudia Jorquera y el Alcalde de Linares, Mario Meza, le informen los criterios que se han establecido para decidir no entregar las cajas de ayuda con alimentos a las comunidades rurales del sector de la Pre Cordillera de la comuna de Linares (Cajón del Achibueno)”

El parlamentario del Maule Sur recordó que “debido a la crisis sanitaria que vive nuestro país el Presidente Sebastián Piñera anunció el 17 de mayo la entrega de canastas con comida y artículos de limpieza a las familias, indicando que serán 2.5 millones de canastas de alimentos para familias vulnerables y de clase media”.

“Ante la expectativa generada por la medida, vecinos de las comunidades rurales de la comuna de Linares, me han manifestado su preocupación debido a que habrían sido informados que no serían beneficiados con la entrega de esta ayuda”, indicó Matta.

“Por ello, y ante la incertidumbre generada entre los vecinos de este sector rural, he solicitado tanto a la gobernadora de Linares, como al Alcalde de esta comuna, que puedan informarme los criterios que serán aplicados para la entrega de las canastas familiares”.