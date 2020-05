Política 12-05-2020

Piden discusión inmediata a proyecto que reduce el número de parlamentarios



La Sala de la Cámara aprobó la resolución 1050, que solicita al Presidente de la República que haga presente la urgencia calificada de discusión inmediata (seis días para el trámite) en la discusión del proyecto de ley que disminuye la cantidad de diputados y senadores.

De dicha manera, se espera lograr una mejor eficiencia en el trabajo parlamentario y perfeccionar el sistema electoral para que resulten electos, diputados y senadores, con una verdadera representación popular y no con la actual distorsión que sucede con la ley electoral actual, que da derecho a voz y voto a parlamentarios que salieron electos con una votación demasiado precaria.

Asimismo, el texto propone que la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados disponga un estudio para consensuar una rebaja inmediata de los gastos operacionales, ya que la ciudadanía no entendería una disminución en la dieta y mantener estos recursos que son superiores a la propia dieta, constituyendo este gesto en un esfuerzo real y no solo comunicacional, como se ha planteado por algunos sectores políticos.