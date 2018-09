Política 09-09-2018

Piden incluir a las ferias de las pulgas y otras en el programa de ferias libres de Sercotec

Por 136 votos a favor y cuatro abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 145, que pide al Presidente de la República incluir a las denominadas ferias de las pulgas, ferias persas y otras similares dedicadas al micro o pequeño comercio, en el programa de ferias libres del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec).

La resolución propuesta, entre otros, por el diputado de Maule Sur, Jaime Naranjo (PS), describe que hoy existe en el país un número importante de ferias como las de las pulgas (ropa usada, herramientas, objetos de segunda mano, etc.) y otras, como las “ferias persas”, nacidas como alternativas de mejor acceso en precios a las tradicionales casas comerciales, que podrían calificarse, dependiendo del rubro, como micro o pequeño comercio, y que surgieron como una fuente de trabajo atípica para muchas personas que estaban sin empleo y vieron en ello una posibilidad de sustento para su familia.

Al no ser consideras, estas últimas, en el Programa Ferias Libres de Sercotec, señala el texto, se encuentran impedidas de postular a Fondos Concursables que, en 2018, ascenderían a los 2.135 millones de pesos y que les permitiría mejorar sus instalaciones, las que muchas veces son precarias, pues sus ingresos diarios o mensuales les alcanzan solo para cubrir sus gastos básicos y no “inversiones” extras, por lo que resulta del todo positivo que otras ferias sean incluidas en el listado de aquellas que pueden acceder a recursos del Estado, para así desarrollar su micro o pequeño emprendimiento.