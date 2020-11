Política 08-11-2020

PIDEN INCORPORAR SUBVENCIONES DEL SEP A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

La Fundación Coanil y representantes de establecimientos de educación especial afirmaron que los alumnos en situación de discapacidad carecen de recursos para estudiar adecuadamente, y remarcaron las dificultades que han experimentado este año producto de la pandemia.

Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el gerente general de la Fundación Coanil, Nicolás Fehlandt, junto a Carmen Arce, directora de la Escuela Especial “Los Geranios” de Talca, de la misma organización, explicaron a los y las diputados/as que ellos tienen a su cargo 28 colegios, de Arica a Castro, donde asisten 2 mil alumnos con necesidades educativas especiales de carácter permanente, en virtud de su discapacidad intelectual, y que pertenecen a sectores vulnerables.

Explicaron, al respecto, que un 70% de sus alumnos son de condición prioritarios y/o preferentes. No obstante ello, sus establecimientos no pueden acceder a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP, en una situación que califican como injustificada y errada interpretación de la normativa.

Ante ello, solicitaron a la comisión analizar su incorporación explícita a la subvención SEP, para no quedar exentos de los recursos que otorga el Estado para mejorar la equidad y calidad educativa.