Política 04-07-2020

Piden medidas concretas para las micro, medianas y pequeñas empresas



Con el objeto de evitar la propagación del virus Sars-Cov-2, la autoridad gubernamental ha dispuesto severas limitaciones a la libertad ambulatoria y el cierre de determinadas actividades comerciales. Lo anterior, ha producido una crisis económica y social que está golpeando a miles de chilenos y, en particular, a pequeños y medianos empresarios que no cuentan con los medios para hacer frente a la contracción sustantiva que han experimentado los mercados.

Teniendo en cuenta aquello, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 1175, con el objeto de ir en ayuda de este sector que es uno de los que más empleo genera en el país y que venía ya afectado por el estallido social de octubre de 2019.

En particular, se solicita al Presidente de la República revisar los instrumentos destinados al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, introduciendo modificaciones a la reglamentación de los créditos con garantía estatal Fogape-Covid, con el objeto de facilitar el acceso y ampliar la cobertura de estos.

Asimismo, se piden medidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante programas de fomento productivo que incluyan subsidios y asistencia técnica por intermedio de los Centros de Desarrollo de Negocios del Sercotec, el Fosis, el Indap y la Corfo.

También se plantea disponer, a la brevedad posible, el ingreso a trámite legislativo de modificaciones a la Ley de reorganización y liquidación de empresas.