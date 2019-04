Política 07-04-2019

Piden medidas para atención temprana de niños y niñas con síndrome de down

Solicitar al Presidente de la República que instruya a los ministros Secretario General de la Presidencia, de Desarrollo Social y de Salud, con el objeto de adoptar medidas concretas para la atención temprana de niños y niñas con Síndrome de Down, es el propósito de la resolución 422, aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados.

Una de las propuestas requiere permitir la identificación de casos de manera preventiva, ya sea durante el embarazo o después del nacimiento, con el objeto de informar, diagnosticar y acompañar a los padres, la familia o redes de apoyo disponibles, que en su seno albergarán a niños y niñas con Síndrome de Down, a través de los Centros de Salud Familiar, Servicios de Salud o bien a través de líneas de acción específicas del programa “Chile Crece Contigo”, o el que estime pertinente para lograr este objetivo.

El documento también pide incorporar la terapia ocupacional al catálogo de prestaciones bonificadas por Fonasa; incluir el mismo tipo de terapias y prestaciones vinculadas a su tratamiento al plan Ges, procurando crear programas de seguimiento de niños y niñas con Síndrome de Down, que garanticen las prestaciones mínimas para un crecimiento y desarrollo óptimos.

Promover medidas que favorezcan la estimulación temprana y su acceso, con un especial enfoque en las familias con mayor vulnerabilidad social del país como también a la clase media, es otro de los puntos contenidos en esta resolución que sumó 147 votos a favor.