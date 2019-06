Política 12-06-2019

Piden promover alianzas para el programa de intervención en el desarrollo de personas Down

En forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 425, que pide al Presidente de la República que, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se promuevan alianzas estratégicas entre organismos estatales y universidades o fundaciones, que permitan la ejecución del Programa de Intervención en el Desarrollo de Personas con Síndrome de Down.

El documento señala que en nuestro país, de cada 300 nacidos vivos, uno tiene la condición del Síndrome de Down. Lo anterior implica que Chile supera la media internacional, donde el Síndrome se presenta en uno de cada 600 o 700 nacidos vivos.

A pesar de dichas estadísticas, el avance en términos de inclusión educativa y social, según los expertos, es comparativamente más lento que en otras partes del mundo, donde se ha instalado una mirada biopsicosocial respecto del tema, logrando el desarrollo de individuos plenos y autónomos.

Se resalta que el Síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración cromosómica en el par 21 que implica que, quien la tiene, pueda desarrollar -según la evidencia y las neurociencias-, con una adecuada y oportuna intervención, altísimos niveles de autonomía e independencia en su vida adulta, siendo así ciudadanos de pleno desarrollo social.

Asimismo, el texto sostiene que el desarrollo de la neurociencia permite afirmar que, a través de la estimulación cerebral se logran formar nuevas sinapsis y circuitos neuronales capaces de reorganizar y recuperar las funciones dañadas, como las que se describen para el Síndrome de Down.