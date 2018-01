Crónica 31-01-2018

Piden que veraneantes no estacionen vehículos en lugar reservado para bañistas en Pejerrey

- Aseguran que el lugar conocido como “la playa”, por la cantidad de arena, es ocupado permanentemente por personas que dejan ahí sus vehículos

Wilda Fernández, en representación de muchos turistas y lugareños de Pejerrey, dio a conocer que pese a que han enviado cartas al municipio para buscar una solución al problema, hay personas que estacionan sus vehículos en el lugar conocido como “la playa”, dejando muy poco espacio para los bañistas o familias que van solamente por el fin de semana al sector.

“Hay quienes actúan con mucha prepotencia y a veces una familia grande llega con dos o tres vehículos y los estacionan al lado del río, ponen toldos, un lugar hasta para cocinar, ocupando varios metros, y luego las demás personas tienen muy poco espacio para ubicarse. Esta situación la hemos denunciado, pero nadie hace nada”, afirmó.

“Nosotros elegimos a las autoridades para que se preocupen de problemas que son reales, como el que planteamos en Pejerrey, pero parece que eso deja de ser importante. Yo he ido personalmente a la Municipalidad, hemos enviado cartas, hablamos con diferentes funcionarios, pero nos mandan de un lado para otro. Estamos a punto de empezar el mes de febrero y necesitamos una respuesta. No es tan difícil la solución. De hecho hace un tiempo colocaron bolones para impedir el paso de vehículos, lo que era una buena medida, pero ahora ni siquiera está esa especie de barrera. No puede ser que los vehículos estén prácticamente al lado del río y las personas tengan que hacer malabares para ubicar un ladito donde ganarse. Hay muchos adultos mayores que llegan al lugar y ahí el problema es más complicado”, agregó.

La reclamante planteó que “quizás la mejor solución sea poner nuevamente los bolones, dejando un espacio pequeño, solamente para las personas que puedan bajar un coche o una silla de ruedas para llegar al río, considerando que van personas con guaguas y con gente discapacitada. El tema es que esa especie de barrera tienen que ponerla las autoridades, para que la respeten e incluso se pueda aplicar alguna sanción a quien no la respete”.

“Ojalá que tengamos una respuesta a esta inquietud que es la de muchas personas que llegan al sector de Pejerrey durante el verano. Es de esperar que las autoridades no se acuerden de nosotros solamente cuando vengan a buscar los votos, porque ahí llegan a desfilar por acá. Es ahora cuando necesitamos que nos ayuden en esta legítima inquietud ciudadana”, subrayó Wilda Fernández.