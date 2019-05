Nacional 18-05-2019

Piden renuncia de director de Servicio de Salud por muerte de embarazada

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, pidió la renuncia del director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Francisco Miranda, tras la muerte de una haitiana embarazada este jueves.

La mujer, identificada como Rebeca Pierre, fue derivada al Hospital Metropolitano desde el Cesfam Steeger de Cerro Navia debido a problemas cardiacos, pero falleció en una micro tras haber sido dada de alta.

Tamayo indicó que "no creo que esto sea responsabilidad de un técnico paramédico o un funcionario, sino que aquí falta la supervigilancia del funcionamiento del servicio. Acá hay un responsable a mi juicio, que es el director del Servicio Metropolitano Occidente y él no ha dicho nada".

"Acá hay responsabilidades y no están siendo consideradas, creemos que su renuncia sería un buen acto que permita ir esclareciendo estos hechos. Junto con eso, estamos pidiendo un sumario administrativo al ministro, para que se pueda determinar también la responsabilidad en detalle y que esto no quede impune", dijo.

Pierre era médica y había llegado hace cuatro años al país, pero no había logrado reunir el dinero para realizar la prueba Eunacom para convalidar su título, y vivía junto a su hijo de cinco años y su hermano de 26 años.