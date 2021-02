Política 05-02-2021

PIDEN RENUNCIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE TAMBIÉN SON CANDIDATOS A CONCEJALES.



Su renuncia a los cargos de gobierno pidió la candidata a concejala del PS, Elia Piedras, a los funcionarios que correrán por un cupo en el concejo municipal de Talca, el próximo 11 de abril. “En la Declaración de Candidaturas que emanó Servel el pasado 23 de enero, figuran la jefa de Gabinete del Servicio de Salud del Maule y un periodista de la Gobernación. Es cierto que la ley no les obliga a abandonar sus cargos, pero no me parece ético que permanezcan en ejercicio, en abierta competencia desleal con el resto de candidatas y candidatos y mucho peor, utilizando las pautas de sus jefes para hacerse campaña política”, señaló.

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades exige a funcionarios como ministros, subsecretarios, seremis, intendentes y gobernadores, dejar sus cargos un año antes para participar en elecciones a concejales, pero no precisa qué deben hacer los miembros de escalafones o grados menores. “Invito al gobernador y al director del Servicio de Salud a definir si tendrán candidatos o colaboradores. Si los ministros de la Segpres y Agricultura renunciaron a sus puestos para correr como constituyentes, ¿por qué los funcionarios en Talca pueden quedarse?”, manifestó Piedras.